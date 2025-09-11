ETV Bharat / international

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে গুলি, খুন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ নেতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে চলছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব ৷ ঠিক সেইসময় ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্ককে গুলি করে খুন করা হয় ৷

DONALD TRUMPS CLOSE CHARLIE KIRK
ফাইল ছবি - চার্লি কির্কের সঙ্গে করমর্দন করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এপি)
ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 10:07 AM IST

ওরেম (ইউটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 11 সেপ্টেম্বর: আমেরিকার ইউটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে গতকাল (বুধবার) চলছিল অনুষ্ঠান ৷ সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে ডিবেট পর্ব চলছিল ৷ ঠিক সেইসময় চার্লি কির্ককে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় ৷ গুলি এসে কাঁধে লাগতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী এই রাজনৈতিক কর্মী তথা বিশ্লেষককে খুন করার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আততায়ীর সন্ধান পায়নি পুলিশ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্কের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনেন ৷ শোকপ্রকাশের সঙ্গে 31 বছর বয়সি কির্কের প্রশংসা করে তাঁকে মহান এমনকী কিংবদন্তি আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ যিনি ছিলেন টার্নিং পয়েন্ট (একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন) ইউএসএ'র সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ৷ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আমেরিকার বিপ্লবী বামপন্থীদের দায়ী করেছেন ট্রাম্প।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্কের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনেন (ইটিভি ভারত)

এরপরই ট্রাম্প লেখেন, "চার্লির মতো করে আমেরিকার যুব সমাজের মন আর কেউ বুঝতে পারত না। তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত ৷ আমেরিকার কাছে এটা একটা কালো দিন ৷ " অন্যদিকে, ঘটনার পরই ইউটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটির তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ক্যাম্পাসটিকে আপাতত খালি করে দেওয়া হয়েছে ৷ পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস বাতিল করা হয়েছে।

ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, কির্ক একটি সাদা তাঁবুর নীচে বসে রয়েছেন ৷ ডিবেট পর্ব চলাকালীন তাঁর হাতে রয়েছে মাইক্রোফোন ৷ তিনি বলে চলেছেন, 'আমেরিকান কামব্যাক' এবং 'আমাকে ভুল প্রমাণ করুন' এই দু'টি স্লোগান। তখনই একটি গুলির শব্দ শোনা যায় ৷ কির্ক তাঁর ডান হাত উপরে তুলতেই ঘাড়ের বাঁদিক থেকে রক্ত ​​ঝরতে থাকে। কয়েক মিনিটের জন্য সকলে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েন ৷ তারপরই আতঙ্কে শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি ৷ পড়ুয়া থেকে অতিথিবৃন্দ ঘটনাস্থল থেকে পালাতে শুরু করেন ৷

সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP) নিশ্চিত করে এই ভিডিয়োটি ইউটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের সোরেনসেন সেন্টার থেকে তোলা হয়েছে ৷ চার্লির অকালমৃত্যুতে ইউটারের গর্ভনর স্পেন্সার কক্সও শোকস্তব্ধ ৷ তিনি বলেন, "এটি আমাদের রাজ্যের জন্য কালো দিন। আমাদের কাছে চার্লির মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটি একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।"

এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজনকে শনাক্ত বা গ্রেফতার করা গিয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হেফাজতে রয়েছে।" পরে আবার তিনি লেখেন, "জিজ্ঞাসাবাদের পর সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।" পরবর্তীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউটা প্রশাসন জানায়, সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে তাৎক্ষণিকভাবে এখনও স্পষ্ট নয়, প্যাটেল যে ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনিই সেই সন্দেহভাজন কি না।

