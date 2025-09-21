ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়েছেন ! নোবেল পুরস্কারের দাবি ট্রাম্পের

ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়েছেন ! নোবেল পুরস্কারের দাবি ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তাঁর মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান সহ মোট 7টি যুদ্ধ থামানো হয়েছে ৷ সেই কারণে নোবেল পুরস্কার তাঁর প্রাপ্য ৷
Published : September 21, 2025 at 5:14 PM IST
নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন, 21 সেপ্টেম্বর: ভারত-পাকিস্তানের অশান্তি থেমেছে তাঁর জন্য ৷ ঘটনার প্রায় 4 মাস পর আবারও একই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আর সেই কারণে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত বলেও জানান তিনি ৷
পহেলগাঁও হামলার পর অপারেশন সিঁদুর করে ভারত ৷ জবাব দেয় পাকিস্তানও ৷ কয়েকদিন পর সংঘর্ষে বিরতির কথা ঘোষণা করে দুই দেশ ৷ এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ ৷
শনিবার একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি করেন, "আমরা এমন কিছু করেছি, যার জন্য সর্বস্তরে আমাদের সম্মানিত করা হয়েছে ৷ আগে কখনও এই সম্মান আমরা পাইনি ৷ আমরা শান্তি চুক্তি করছি এবং যুদ্ধ বন্ধ করেছি ৷ আমরা ভারত ও পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেছি ।" এরপর আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, "একবার ভারত ও পাকিস্তানের বিষয়টি ভেবে দেখুন ৷ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে হুমকি দিয়ে দুই দেশের সংঘর্ষে বিরতি এনেছি ৷ আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চেয়েছিল দুই দেশ ৷ দুই দেশের নেতার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রয়েছে ৷ আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম, সংঘর্ষবিরতি না-হলে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করা হবে না ৷"
মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, আরমেনিয়া, আজারবাইজান, কোসোবো, সার্বিয়া, ইজরায়েল, ইরান, মিশর, ইথিয়োপিয়া, রওয়ান্ডা এবং কঙ্গোর যুদ্ধ থামিয়েছে তাঁর প্রশাসন ৷ আর প্রতিটি ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমেই যুদ্ধে ইতি টানা সম্ভব হয়েছে ৷
22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের বৈসরণের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপর হামলা করে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ৷ প্রাণ যায় 26 জনের ৷ ঘটনায় দেশ তথা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয় ৷ নৃশংস সেই ঘটনার জবাবে 6-7 মে রাতে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের 9টি জঙ্গিঘাঁটিতে অপারেশন সিদুঁর সামরিক অভিযান চালায় দেশের সামরিক বাহিনী ৷ পাল্টা জবাব দিতে থাকে পাকিস্তান ৷ কয়েকদিন দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চলার পর 10 মে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদ ৷
ঘটনাচক্রে দুই দেশের তরফে কোনও বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার আগেই সোশাল মিডিয়ায় এই প্রসঙ্গে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, দুই দেশের 'যুদ্ধ' ইতি টেনেছেন তিনি ৷ যদিও ভারতের তরফে প্রথম থেকেই তৃতীয় কোনও শক্তির মধ্যস্থতার প্রসঙ্গটি অস্বীকার করা হয়েছে ৷ এমনকী সংসদেও এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে অন্য কোনও দেশের প্রভাব নেই ৷ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সম্মতি জানান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও ৷ তবে নিজের বক্তব্যে তিনি যে অনড় তা আবারও বুঝিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রথম নাগরিক ৷