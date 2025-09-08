নেপালে BAN ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ-সহ 26 সোশাল সাইট ! বিক্ষোভ-সংঘর্ষে মৃত 15, জখম 200

নেপালে BAN ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ-সহ 26 সোশাল সাইট ! বিক্ষোভ-সংঘর্ষে মৃত 15, জখম 200
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে 15 জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গোটা এলাকায় কারফিউ জারি করেছে।
কাঠমান্ডু, 8 সেপ্টেম্বর: নেপাল সরকার ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ-সহ বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার পর, সোমবার রাজধানী কাঠমান্ডু উপত্যকা-সহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ করার সময় ক্ষুব্ধ যুবকরা নেপাল সংসদে প্রবেশ করে। এই সময় পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে 15 জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত অন্তত 200 জন জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
বিক্ষোভ-সংঘর্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গোটা এলাকায় কারফিউ জারি করেছে। নেপালি সংবাদপত্র রিপাবলিকার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তরুণ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালালে এবং কয়েক ডজন রাবার বুলেট ব্যবহার করলে তখনই কমপক্ষে একজন নিহত, তিনজন সাংবাদিক গুরুতর আহত এবং আরও শতাধিক মানুষ আহত হন। এর মধ্যে অনেকেরই আঘাত গুরুতর।
উল্লেখ্য, 4 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির সরকার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, রেডডিট এবং এক্স-এর মতো 26টি সোশাল মিডিয়া সাইটকে নিষিদ্ধ করে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সে দেশের যুবক-যুবতীরা। জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে গেট টপকে নিউ বানেশ্বরের ফেডারেল পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু, পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার করে। এর পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি দেশের তরুণদের এই বিক্ষোভের কঠিন মূল্য দিতে হবে হলে সতর্ক করে দিয়েছেন। নেপালের সংবাদপত্র দ্য হিমালয়ানের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেপাল সরকার বলেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবের মতো কোম্পানিগুলি নেপালে তাদের অফিস খুললেই কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।
ওলি সরকার বলছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ার এই সংস্থাগুলিকে নেপালে এসে সরকারি নিয়ম মেনে নথিভুক্ত করতে হবে এবং জালিয়াতি এবং অনিয়ম রোধ করার জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত নেপালের কোম্পানি রেজিস্ট্রার অফিসে শুধুমাত্র টিকটক, ভাইবার, নিমবাজ, ভিটাক এবং পপো লাইভ নিবন্ধিত হয়েছে।
জুলাই মাসে, ওলি সরকার অনলাইন জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ঘটনা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে টেলিগ্রাম অ্যাপটি ব্লক করে। পাশাপাশি, 2024 সালের অগস্টে নেপালি নিয়ম কানুন মেনে চলতে সম্মত হওয়ার পর টিকটকের উপর থেকে নয় মাসের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় । এখন সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে নেপালের তরুণদের ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।