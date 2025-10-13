ETV Bharat / international

আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক সত্ত্বেও চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে: বেজিং

চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন যে, চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় এবং আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা অটুট থাকবে।

China Pakistan Relation
চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে: বেজিং (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
PTI

October 13, 2025

বেজিং, 13 অক্টোবর: বিরল ধাতু নিয়ে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। নতুন করে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে চিন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে তারা বিরল ধাতু এবং তাদের প্রযুক্তি রফতানির উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ৷ তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পাকিস্তানের ধাতুর নমুনা সরবরাহের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন যে, চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় এবং আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা অটুট থাকবে।

এটি লক্ষণীয় যে চিন সম্প্রতি বিরল মাটির খনিজ পদার্থের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে, বিশ্বাস করে যে কিছু বিদেশী কোম্পানি সামরিক উদ্দেশ্যে এই ধাতুগুলি ব্যবহার করছে। চিন বিশ্বের প্রায় 70 শতাংশ বিরল মাটির খনিজ পদার্থ খনন করে এবং এর 90 শতাংশ প্রক্রিয়াজাত করে, যা এটিকে এই ধাতুগুলির একটি প্রধান সরবরাহকারী করে তোলে।

পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে কী হয়েছিল তা স্পষ্ট করেছে চিন?

এর আগে, ধাতু সম্পর্কে গুজব ছিল যে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যে ধাতব নমুনা দিয়েছেন তা বিরল ধাতু। তবে, এখন চিন এই বিষয়ে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এই নমুনাগুলি রত্ন, কোনও বিরল ধাতুর নয়। লিন বলেন যে, চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব একটি সর্ব-আবহাওয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব, যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চিনের নিষেধাজ্ঞাগুলি হল আইনি পদক্ষেপ, যা বিশ্ব শান্তি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং পরমাণু বিস্তার রোধের মতো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, চিনের এই বিবৃতি এমন সময়ে সামনে এসেছে যখন চিনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমেরিকা কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং বাণিজ্য সংঘাত আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এদিকে, পাকিস্তান এবং আমেরিকা খনি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করছে এবং পাকিস্তান আশ্বস্ত করেছে যে আমেরিকার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চিনের স্বার্থের ক্ষতি করবে না।

