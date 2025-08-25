ETV Bharat / international

সার্ককে সক্রিয় করুন, পাক-বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দাবি ইউনূসের - YUNUS MEETS DAR

ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পর থেকে সার্কের সক্রিয়তা আগের থেকে কমে গিয়েছে বলে মনে করে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এবার সরব হলেন ইউনূস ৷

PTI

August 25, 2025

ঢাকা, 25 অগস্ট: সার্ককে সক্রিয় করার দাবি জানালেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এমনই দাবি করেন ৷ ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পর থেকে সার্কের সক্রিয়তা আগের থেকে কমে গিয়েছে বলে মনে করে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এবার এই ইস্যুতে সরব হলেন ইউনূস ৷

13 বছর পাকিস্তানের কোনও বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ৷ শনিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকের পর রবিবার ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন ইশাক ৷ সেখানেই সার্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা জানান, তিনি পাকিস্তান থেকে শুরু করে সার্কের অন্য সদস্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চান ৷ এই বিষয়টিকে তাঁর প্রশাসন প্রথম দিন থেকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে ৷

ভারত, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান,মলদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কাকে তৈরি হয়েছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন বা সার্ক ৷ 2014 সালের পর থেকে সার্কের আর কোনও সম্মেলন হয়নি ৷ এমতাবস্থায় সার্ককে সক্রিয় করার দাবি করলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ৷ বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের কথাও উঠে আসে ৷ পাক-বিদেশমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টা জানান, শরিফও সার্ককে সক্রিয় করতে চান ৷ দুপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনাও হয়েছে ৷ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুটো দেশই মনে করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নের সার্কের বড় ভূমিকা আছে ৷

শনিবার বাংলাদেশে আসেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ৷ সফর শুরুর পর থেকে একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন পাকিস্তানের এই বিদেশ মন্ত্রী তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা হয় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র 6 প্রতিনিধির ৷ এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৷ বৈঠক শেষে দলের নেতা শ্যামা ওবায়েদ জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কী করে ভালো করা যেতে পারে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ এখানেও উঠেছিল সার্কের প্রসঙ্গ ৷ পাশাপাশি বাংলাদেশে যাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করা যায় সে সম্পর্কে অনুরোধ করেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ৷

এরপর পাক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় বাংলাদেশের সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির নেতাদের ৷ এই বৈঠকে 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ফিরে আসে ৷ তৎতকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) যে অত্যাচার চালিয়েছে তা নিয়ে পাক সরকারের বর্তমান অবস্থান কী সেটা জানতে চায় এনসিপি ৷ সূত্রের খবর ইউনূসের সঙ্গে পাক বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকেও এই প্রসঙ্গে চর্চা হয়েছে ৷

CHIEF ADVISER MUHAMMAD YUNUS ISHAQ DAR প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস YUNUS MEETS DAR

