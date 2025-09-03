নিউইয়র্ক, 3 সেপ্টেম্বর: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপে আদতে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে ৷ এর ফলে দুই দেশের কৌশলী সম্পর্ক ধ্বংস হচ্ছে ৷ এমনটাই মত, বিশিষ্ট মার্কিন আইন প্রণেতা এবং দুই প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকের ৷ তাঁরা সতর্ক করেছেন, আমেরিকান নেতার অহংকারের ফলে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ককে এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না ৷
ভারত-মার্কিন যৌথ বৈঠকে সহ-সভাপতি করা ভারতীয় বংশদ্ভুত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্না জানিয়েছেন, মার্কিন-ভারত সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য ট্রাম্প যা করছেন, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷
এই সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে খান্না জানান, কারণগুলি খুব সহজ । তাঁর ব্যাখ্যা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে রাজি না-হওয়ার কারণেই দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে ৷ পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছে ৷ অথচ ভারত সেদিকে পা বাড়ায়নি। তিনি এই মর্মে ইসলামাবাদের একটি বিবৃতির উল্লেখ করেছেন ৷ যেখানে চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চার দিনের সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল । তবে ভারত জানিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ এর জন্য ট্রাম্পকে কোনও কৃতিত্ব দিতেও নারাজ তারা ৷
খান্না বলেন, “আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের অহংকারেরে জেরে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক ধ্বংস করতে দিতে পারি না ৷ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া সমস্ত ভারতীয়-আমেরিকানদের জিজ্ঞাসা করছি, আজ আপনারা কোথায়, যখন তিনি এই সম্পর্ক নষ্ট করছেন ?"
রো খান্না ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, মার্কিন-ভারত জোটকে শক্তিশালী করার জন্য 30 বছরের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করেছেন ট্রাম্প ৷ তিনি আরও জানান, ট্রাম্পের নীতিগুলি ভারতকে, চিন ও রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ৷ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধাক্কা । খান্না জানান, ব্রাজিল বাদে ভারতের উপর আরোপিত শুল্ক অন্য যেকোনও দেশের তুলনায় বেশি এবং রাশিয়ার জ্বালানি তেলের বৃহত্তম ক্রেতা চিনের উপর শুল্কের চেয়েও বেশি । তিনি আরও বলেন, “এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের চামড়া ও বস্ত্র রফতানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ৷ এটি আমেরিকান নির্মাতাদের এবং ভারতে আমাদের রফতানিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে । ভারতকে চিন এবং রাশিয়ার দিকেও ঠেলে দিচ্ছে ৷”
ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনের তিয়ানজিন শহরে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করেন ৷ এই সময়ই খান্নার এই মন্তব্য সামনে এসেছে । শুল্ক এবং রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে ভারতকে লক্ষ্য করে ট্রাম্পের মন্তব্য এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে আমেরিকা জুড়ে ৷ এমনকী হোয়াইট হাউস প্রশাসনে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, আগে তারাও এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন ৷