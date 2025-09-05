ঢাকা, 5 সেপ্টেম্বর: মানবতার বিরোধী অপরাধে অভিযুক্তরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ চলে যাবে সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে যে কোনও প্রশাসনিক পদ ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শাফিকুল আলম ৷
প্রেস সচিব জানান, 1973 সালে লাগু হওয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইনে বেশ কয়েকটি বদল করা হয়েছে ৷ যুক্ত হয়েছে 9-এর 1 ধারা ৷ সেখানে বলা আছে, মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হলে কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ আগে নির্বাচিত হয়েছেন এমন কোনও নেতাও যদি পরবর্তী সময়ে এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত হন তাহলে তাঁকেও পদ ছাড়তে ৷
আলমের মতে, নির্বাচনের লড়াই করার পাশাপাশি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে এই নতুন ব্যবস্থা ৷ মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কেউ সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার আবেদন জানাতে পারবেন না ৷ চাকরি পাওয়ার পর এই অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন এমন সরকারি কর্মীদেরও বরখাস্ত করা হবে ৷
রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, এর ফলে শেখ হাসিনা-সহ আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেকেরই সমস্যা আরও বাড়ল ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মানবতা বিরোধী অভিযোগ উঠেছে ৷ মামলাও চলছে ৷ তাছাড়া আগেই দেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, হাসিনার দল আপাতত ভোটে অংশ নিতে পারবে না ৷ এরই মধ্যে নয়া আইন লাগু হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হল ৷ এখন যদি কোনও পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারও করে তাহলেও হাসিনা-সহ আওয়ামী লীগের বহু নেতা-নেত্রী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ তার জন্য এই নয়া আইনে সংশোধন আনতে হবে ৷ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা কার্যত অসম্ভব ৷ সবমিলিয়ে আগামী বছরের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও এক চমক দেখালেন ইউনূসরা ৷
ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন করতে চায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ দেশবাসীর কাছে এই মর্মে 'প্রতিজ্ঞা'ও করা হয়েছে ৷ আর তা রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর ৷ এমনই জানিয়েছন, দেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ সরকারি সংবাদসংস্থা বিএসএস-কে তিনি বলেছিলেন, "নির্বাচন আয়োজনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি ৷ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতির কাজ চলছে ৷ আগেই বলা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে ৷ সেই সিদ্ধান্তে আমরা এখনও অনড় ৷" সেই মতো নির্বাচনের কাজও শুরু করেছে কমিশন ৷ এবার নির্বাচনে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম লাগু করল অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷