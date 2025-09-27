ETV Bharat / international

জয়শঙ্করের নেতৃত্বে BRICS বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক, বিশ্ব-শান্তি, কূটনীতি ও স্থায়ী উন্নয়নে জোর

তাঁর ভাষণে, ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ, শুল্ক সংক্রান্ত অস্থিরতাতা এবং শুল্ক-ভিন্ন অন্যান্য বাধার কারণে বাণিজ্যের উপর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

S Jaishankar
BRICS বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে এস জয়শঙ্কর (জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়া x)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউ ইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আছেন। এই সফরের সময় তিনি নিউ ইয়র্কে BRICS বিদেশমন্ত্রীদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। জয়শঙ্কর বলেন যে, বিশ্ব বর্তমানে অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে ৷ অনেক দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা, আলোচনা, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার জন্য ব্রিকসকে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে।

তাঁর ভাষণে, তিনি ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ, শুল্ক সংক্রান্ত অস্থিরতাতা এবং শুল্ক-ভিন্ন অন্যান্য বাধার কারণে বাণিজ্যের উপর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, যে এই কারণগুলির আলোকে, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে জয়শঙ্কর BRICS দেশগুলির সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বহুপাক্ষিকতাবাদ চাপের মধ্যে রয়েছে এবং গঠনমূলক পরিবর্তনের জন্য ব্রিকস দৃঢ়ভাবে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিশ্বের অস্থির পরিবেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আলোচনা, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার নীতিগুলিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

তিনি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "ক্রমবর্ধমান সুরক্ষা সংক্রান্ত তৎপরতা, শুল্ক অস্থিতিশীলতা এবং শুল্ক-বহির্ভূত বাধা বাণিজ্য প্রবাহকে প্রভাবিত করছে। তাই ব্রিকসকে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে।" জয়শঙ্কর আরও বলেন যে, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ব্রিকস সহযোগিতার পরবর্তী পর্যায়কে সংজ্ঞায়িত করবে। বর্তমান ব্রিকস সভাপতি হিসেবে ভারতের অগ্রাধিকারগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভারতের নেতৃত্বে ডিজিটাল রূপান্তর, স্টার্টআপ, উদ্ভাবন এবং শক্তিশালী উন্নয়ন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়ী উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।"

জয়শঙ্কর নিউ ইয়র্কে IBSA (ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা) বিদেশমন্ত্রীদের একটি জোরালো বৈঠকও করেছেন, যেখানে এই গোষ্ঠীটি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রূপান্তরমূলক সংস্কারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। জয়শঙ্কর X-এ লিখেছেন, "আজ সন্ধ্যায়, IBSA মন্ত্রীরা নিউ ইয়র্কে একটি জোরালো বৈঠক করেছেন। IBSA UNSC-র রূপান্তরমূলক সংস্কারের জন্য জোরালোভাবে আহ্বান জানিয়েছে। IBSA একাডেমিক ফোরাম, সামুদ্রিক মহড়া, ট্রাস্ট তহবিল এবং আন্তঃ-IBSA বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। IBSA ঘন ঘন বৈঠক চালিয়ে যাবে।"

এর আগে, জয়শঙ্কর 80তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এবং জি-20 বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সমর্থন করে ইতালির উপ-প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে দেখা করেন এবং ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) চূড়ান্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

  1. ব্রিকসের বৈঠকে থাকছেন না মোদি, ভারতের প্রতিনিধি জয়শঙ্কর
  2. ট্রাম্পের বিদেশনীতির সমালোচনায় মস্কো-ফেরত জয়শঙ্করের

For All Latest Updates

TAGGED:

BRICSFOREIGN MINISTERS MEETS JAISHANKARBRICS FOREIGN MINISTERS MEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.