নিউইয়র্ক, 1 সেপ্টেম্বর: ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা ৷ নয়া শুল্কনীতির কারণে দুই বন্ধুর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে চরম টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে ৷ রাশিয়ার থেকে তেল কেনার কারণে এই অচলাবস্থার সূত্রপাত ৷ এই আবহে ভারতকে নিশানা করে ফের এক বিচিত্র দাবি করে বসলেন মার্কিন বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো ৷ তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে ভারতের ব্রাহ্মণ শ্রেণির মানুষেরা মুনাফা লুটছেন ৷
রবিবার আমেরিকার এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একজন মহান নেতা ৷ আর ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ৷" এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির সহযোগিতা আদৌ কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজিক উপদেষ্টা ৷
রাশিয়া-ভারত-চিন সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারতবাসীর কাছে আমার একটাই আবেদন, দয়া করে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন ৷ সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে আপনাদের দেশে বাণিজ্যিক মুনাফা লুটছেন ব্রাহ্মণরা ৷ এই বিষয়টিকে বন্ধ করতে হবে ৷" তবে এই প্রথম নয় ৷ নয়া শুল্কনীতি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে অবনতির পর থেকেই ভারতের সমালোচনা করেছেন নোভারা ৷
ভারতের উপর 25 শতংশ পারস্পরিক শুল্ক এবং রুশ তেল ও যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই ঘোষণার পর থেকে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে ৷ ট্রাম্পের এই ঘোষণায় বিশ্ব অর্থনীতি ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে ৷ পুরো বিষয়টিকে 'অযৌক্তিক' বলে কটাক্ষ করেছে নয়াদিল্লি ৷
এই আবহে রাশিয়া থেকে চিনের তেল কেনার প্রসঙ্গেও নাভারোকে প্রশ্ন করা হয় ৷ সেই সঙ্গে, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে রুশ প্রেসিডেন্টকে আদৌ চাপে ফেলা সম্ভব কি না, তাও জানতে চাওয়া হয় ৷ উত্তরে মার্কিন বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, "ভারতের উপর 50 শতাংশ এবং চিনের উপর 50 শতংশের একটু বেশি শুল্ক ধার্য করা হয়েছে ৷ সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্ষতি না-করে কীভাবে পিঠ বাঁচাবে তারা ?"
নাভারোর দাবি, 2022 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে হামলার আগে পর্যন্ত রাশিয়ার কাছে থেকে তেল কিনত না ভারত ৷ বাকি পণ্য সামগ্রি কেনার পরিমাণও খুব অল্প ছিল ৷ তিনি বলেন, "অপরিশোধিত তেলে ভারতকে ছাড় দেন পুতিন ৷ ক্রুড অয়েল পরিশোধনের পর তা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে রফতানি করে ৷ এর থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করছে রাশিয়া ৷" দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ করছে রাশিয়া, তাতে ক্ষতি কী ? এর উত্তরে নাভারো জানান, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এই তেলের বড় ভূমিকা রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে ভারতকে ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেছে রাশিয়া, দাবি মার্কিন উপদেষ্টার ৷
উল্লেখ্য, ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছে দেশের অর্থনীতি তথা দেশবাসীর মঙ্গলে যা সঠিক, তাই পদক্ষেপ করা হবে ৷ এক্ষেত্রে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিংবা যুদ্ধাস্ত্র কেনায় দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটলে সেই অবস্থানেই থাকবে নয়াদিল্লি ৷ সম্প্রতি, নয়াদিল্লির এই অবস্থানের জন্যই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে 'মোদির যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন মার্কিন বাণিজ্য উপদেষ্টা ৷
ব্লুমবার্গ টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, "এটি মোদির যুদ্ধ। কারণ, শান্তির উপায় নয়াদিল্লিতেই রয়েছে।" নাভারো রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ভারতের থেকে তেলের বিনিময়ে পাওয়া অর্থ মস্কো তাদের যুদ্ধে ব্যয় করছে । ভারত অবশ্য রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনে দেশের জনগণকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং আর্থিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে চাইছে।