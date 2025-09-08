ইউনূস প্রশাসনের কট্টর সমালোচক, গ্রেফতার মুক্তিযোদ্ধা আবু আলম শাহিদ খান
সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক সমালোচককে গ্রেফতার করেছে ইউনূস প্রশাসন ৷ সোমবার সেই তালিকায় জুড়ল এক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধার নাম ৷
ঢাকা, 8 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা তথা ইউনূস প্রশাসনের তীব্র সমালোচক প্রাক্তন আমলা আবু আলম শাহিদ খান ৷ তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে অনুমতি ছাড়া আন্দোলন সংগঠন-সহ কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ এর আগেও প্রকাশ্যে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিরোধিতা করায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷
একটি বিবৃতি জারি করে গ্রেফতারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ ৷ তাতে লেখা হয়েছে, শহরের শাহবাগ থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়ান্দা বিভাগ আবু আলামকে গ্রেফতার করেছে ৷ তবে ঠিক কোন অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা ওই বিবৃতিতে লেখা হয়নি ৷ কোথা থেকে এবং কখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটাও জানানে হয়নি পুলিশের তরফে ৷
শেখ হাসিনার আমলে একাধিক মন্ত্রকের সচিবের দায়িত্ব পালন করা আবু আলাম খান গত কয়েকমাস ধরে সোশাল মিডিয়ায় ইউনূসের সরকারের বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন ৷ সেই সূত্র ধরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মনে করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷
সাম্প্রতিক অতীতে নিজেদের বিরোধী বলে পরিচিত আরও তিন বিশিষ্টকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ অগস্ট মাসের 7 তারিখ গ্রেফতার হন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নাজমূল আহসান কালিমুল্লা ৷ এই ঘটনার ঠিক 20 দিন পর 27 অগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হাফিজুর রহমান এবং সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ 87 বছর বয়সি দেশের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী লতিফ সিদ্দিককেও এই আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্প্রতি ৷ উল্লেখ্য, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রায় এক দশক আগে লতিফকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কার করেছিলেন হাসিনা ৷
মুক্তিযোদ্ধা-সহ সাম্প্রতিক অতীতে গ্রেফতার হওয়া সকলেই ঘটনাচক্রে কিছুদিন আগে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ৷ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চ 71 নামে একটি সংগঠন ঢাকার একটি হলে ওই সভার আয়োজন কর ৷ কিন্তু আচমকা সেখানে হামলা চালায় বেশ কয়েকজন ৷ তাদের দাবি ছিল, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই হাসিনার সরকারে ঘনিষ্ঠ ছিলেন ৷ সেখান থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন ৷ 2024 সালের জুলাই অগস্ট মাসে আয়োজিত ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করেছেন ৷ পুলিশ সেদিন বক্তাদের ভিড়ের হাত থেকে রক্ষা করলেও পরে তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করে ৷ তারপরই ধীরে ধীরে শুরু হয় গ্রেফতারির পর্ব ৷