নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: যে কোনও একটি রাস্তা বেছে নিতে হবে বাংলাদেশকে ৷ হয় ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে ফিরে যাক, নয়তো ধর্মীয় বৈষম্যের কথা খোলাখুলি ঘোষণা করুক ৷ রবিবার সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংকট নিয়ে বলতে গিয়ে এমনটা বললেন বাংলাদেশের সাংসদ পঙ্কজ নাথ ৷ উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, হিন্দুরা কত দ্রুত বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবে, সেটাই এখন প্রশ্ন ৷
হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স ইন্টারন্যাশনাল (এইচআরডিআই) আয়োজিত একটি কনফারেন্সে তিনি জানান, দেশের অবস্থা বিপজ্জনক ৷ পঙ্কজ বলেন, "বিগত এক বছরে যেভাবে হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে, তা সত্যিই ভয়ঙ্কর ৷" তিনি দাবি করেন, 2024 সালের অগস্ট মাস থেকে 3 হাজারেরও বেশি হত্যা, ধর্ষণ, হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি, বাড়ি দখল ও মন্দিরে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ একটা চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ৷
পঙ্কজের কথায়, "ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের উপর ভিত্তি করেই একসময় বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল ৷ হয় সেখানে ফিরে যেতে পারে অথবা ধর্মী বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক অবলুপ্তির পথ অনুসরণ করতে পারে ৷" তিনি বিএনপি-জামাত ও মৌলবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, সরকারকে ঢাল করে তার তলায় তলায় অশান্তির ঘটনাগুলি ঘটানো হচ্ছে ৷ অন্যদিকে আইন রক্ষকরা চুপ করে সব দেখছে ৷ দশকের পর দশক ধরে হিন্দুদের নিয়ে বৈষম্যের ফলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের আর দেখাই যায় না ৷
সাংসদের কথায়, "জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যালঘুরা উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ৷" সোশাল মিডিয়ায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘনঘন মিথ্যা উসকানিমূলক প্রচারের ফলে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটছে ৷ অতি সত্ত্বর প্রতিষ্ঠাগুলিতে সংস্কারের বার্তা দিয়েছেন হিন্দু সাংসদ ৷ পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আইন থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু কমিশন এবং সংসদে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন ৷
তিনি বলেন, "সরকারের সব সেক্টরে নিয়োগ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে আমরা সত্যিই সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করতে পারি ৷ আজ আর এটা প্রশ্ন নয় যে, সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে বিপদের মধ্যে রয়েছে কি না, নিশ্চিতভাবে তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ৷ কিন্তু প্রশ্নটা হল, কত দ্রুত বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুরা মুছে যাবে ৷" অনুষ্ঠানের অন্য অংশগ্রহণকারীরাও বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে একই উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷
গত বছরের 5 অগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এর তিনদিন পর ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশে ফেরেন শান্তিতে নোবেল-জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে ৷ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণের ঘটনা বাড়তে থাকে ৷ এই প্রসঙ্গে একাধিকবার ভারতের তরফে প্রতিবাদ করা হয়েছে ৷ কিন্তু হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনার কোনও বিরাম নেই বাংলাদেশে ৷