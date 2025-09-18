হাসিনার ভোটাধিকার কেড়ে নিল নির্বাচন কমিশন, দীর্ঘ তালিকায় তাঁর আত্মীয়রাও
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ কিন্তু দেশের বাইরে থাকা শেখ হাসিনা ভোট দিতে পারবেন না ৷ এমনকী তাঁর আত্মীয়রাও নয় ৷
By PTI
Published : September 18, 2025 at 2:21 PM IST
ঢাকা, 18 সেপ্টেম্বর: এক বছরেরও বেশি সময় তিনি দেশের বাইরে রয়েছেন ৷ তাঁর দল আওয়ামী লীগের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ এবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভোটাধিকারের উপর কোপ পড়ল নির্বাচন কমিশনের ৷
আসন্ন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না তিনি ৷ বুধবার দেশের নির্বাচন কমিশন এই ঘোষণা করেছে ৷ ভোট পরিচালন সংস্থা হাসিনার জাতীয় পরিচয়পত্র 'লক' করে দিয়েছে, যাতে তিনি দেশের বাইরে থেকে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারেন ৷ শুধু হাসিনাই নয়, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথম অর্ধে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠদেরও ৷
ঢাকায় কমিশনের সদর কার্যালয় নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ বলেন, "কারও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) লক করে দিলে, তিনি দেশের বাইরে থেকে ভোট দিতে পারবেন না ৷ তাঁর (শেখ হাসিনা) এনআইডি লক করে দেওয়া হয়েছে ৷"
সংবাদসংস্থা ইউএনবি ও ঢাকা ট্রিবিউন নির্বাচনী আধিকারিকের উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের জাতীয় পরিচয়পত্রও লক করে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই তাঁদের পক্ষেও ভোট দেওয়া সম্ভব হবে না ৷
এই তালিকায় হাসিনা ঘনিষ্ঠ অনেকেরই নাম রয়েছে ৷ শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক রয়েছেন ৷ আত্মীয় রাদওয়ান মুজিদ সিদ্দিক ববি ও তাঁর আত্মীয় এবং হাসিনার প্রাক্তন নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও তাঁর স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক, তাঁদের কন্যা বুশরা সিদ্দিকের নামও রয়েছে ৷
গত বছরের জুলাই-অগস্টে হাসিনা-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে জেরে অনেকেই দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র যদি লক না করা থাকলে তাঁরা এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন ৷
ছাত্র আন্দোলনের ফলে 2024 সালের 5 অগস্ট শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন ৷ এই ঘটনার তিন দিন পর 8 অগস্ট শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷
এরপর হাসিনা ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয় ৷ আওয়ামী লীগের যাবতীয় কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রবীণ নেতারা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন ৷
এদিকে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ভোট পরিচালনার জন্য ইউরোপের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷