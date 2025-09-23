ETV Bharat / international

নিউ ইয়র্কে ইউনূস-সফরসঙ্গীদের ঘিরে বিক্ষোভ, তাঁদের দিকে ডিম ছুঁড়লেন হাসিনা সমর্থকরা

আওয়ামী লীগের সমর্থকরা ইউনূসের সঙ্গে থাকা ছাত্র নেতা আখতার হোসেনের দিকে ডিম ছুড়ে মারে এবং ইউনূসের বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন।

Muhammad Yunus
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস (ইটিভি ভারত)
By ANI

Published : September 23, 2025 at 8:19 PM IST

নিউ ইয়র্ক, 23 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং নোবেল জয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কনভয় নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ দলের সমর্থকরা ইউনূসের সঙ্গে থাকা ছাত্র নেতা আখতার হোসেনের দিকে ডিম ছুড়ে মারে এবং তাঁকে জঙ্গি বলে আখ্যা দেয়। সেখানে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ইউনূসের বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন।

মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর সহকর্মীরা রবিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) 80তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। তাঁর কনভয় জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের আখতার হুসেনের উপর ডিম ছুঁড়ে মারতে দেখা যাচ্ছে। তাঁকে 'জঙ্গি' বলে অভিহিত করা হচ্ছে এবং ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে।

2024 সালের জুলাই মাসে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের মধ্যে আখতার হোসেন ছিলেন। এই আন্দোলনের চাপে 5 অগস্ট হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পরে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে, ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

Bangladesh Awami League
আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ইউনূসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন (ছবি: এএনআই)

বিশেষজ্ঞদের মতে, ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আখতার হোসেনকেও আওয়ামী লীগের কর্মীরা সরাসরি শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেন। ইউনূসের পরিচালনাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। তবে, বিক্ষোভকারীরা তাদের লক্ষ্য করেনি। আওয়ামী লীগ কর্মীদের ক্ষোভ মূলত আখতার হোসেন এবং ইউনুসের উপর ছিল।

বিতর্কের মধ্যেই, ইউনূস নিউ ইয়র্কে মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গোর এবং ভারতে মনোনীত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে 2026 সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে বাণিজ্য, দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা, সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করা এবং রোহিঙ্গা সংকটের মতো বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়। ইউনূস কক্সবাজারে বসবাসকারী 10 লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পদ্ম বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। মুহাম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনসিপির নাহিদ ইসলাম এটিকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, সে দেশের নির্বাচন কমিশন বলেছে যে, পদ্ম প্রতীক বাংলাদেশে কাউকেই দেওয়া যাবে না।

