ট্রাম্পের শুল্ক বিতর্কের মাঝে মোদিকে ফোন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার - BRAZILIAN PRESIDENT LULA TO PM MODI

দু'জনের মধ্যে ফোনে ইতিবাচক কথোপকথন হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় । দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন তাঁরা ।

narendra modi with brazilian president lula
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করছেন প্রেসিডেন্ট লুলা (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : August 8, 2025 at 12:13 AM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: ভারত ও ব্রাজিল, দুই দেশের উপরেই 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । এই বিতর্কের মাঝেই বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ।

এদিন কথোপকথনের পর দুই দেশের নেতা বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মত হন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশ জারি করার একদিন পরেই এই ঘটনা । প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়েও মত বিনিময় করেছেন । টেলিফোনে কথোপকথনের সময়, প্রধানমন্ত্রী গত মাসে তাঁর ব্রাজিল সফরের কথাও স্মরণ করেন ।

পরে, এক্স পোস্টে মোদি লেখেন, "প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে ভালো আলোচনা হয়েছে । আমার ব্রাজিল সফরকে স্মরণীয় এবং অর্থবহ করে তোলার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ । আমরা বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । গ্লোবাল সাউথ দেশগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী, জনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব সকলের জন্য উপকারী ।"

পিএমও দ্বারা জারি করা বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুই নেতা বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য একটি কাঠামোতে একমত হয়েছেন । এই আলোচনার ভিত্তিতে, তাঁরা দুজনেই ভারত-ব্রাজিল কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । উভয় নেতাই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছেন ।

অন্যদিকে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইতিবাচক কথোপকথনের বিষয়টি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ।

