মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত, বাহিনীর 15 আধিকারিককে আটক করল বাংলাদেশ সেনা
সেনার তরফে নির্দেশ দেওয়া হলেও মেজর জেনারেল কবির আহমেদ সেনার সদর দফতরে আসেননি ৷ তিনি দেশ ছাড়তে পারেন বলে আশঙ্কা বাহিনীর ৷
By PTI
Published : October 12, 2025 at 7:32 AM IST
ঢাকা, 12 অক্টোবর: সামরিক বাহিনীর 15 জন আধিকারিককে নিজেদের হেফাজতে নিল বাংলাদেশর সেনাবাহিনী ৷ এঁদের সকলের বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে একাধিক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে ৷
দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কয়েক দিন আগে মোট 16 সেনা আধিকারিককে হেফাজতে নিতে সেনাকে নির্দেশ দেয় ৷ সেই মতো শনিবার 16 জনকে সেনার সদর দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ 15 জন হাজিরা দিলেও মেজর জেনারেল কবির আহমেদ সেনার সদর দফতরে আসেননি বলে জানান বাংলাদেশ সেনার ভারপ্রাপ্ত জেনারেল মেজর জেনারেল মহম্মদ হাকিমুজ্জামান ৷
তিনি জানান, মেজর জেনারেল কবির আহমেদ আত্মগোপন করে আছেন বলে জানতে পেরেছে সেনাবাহিনী ৷ তিনি যাতে দেশ না ছাড়তে পারেন তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে সেনা ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ বাকি 15 জন আধিকারিককে আপাতত নিজেদের হেফাজতে রেখেছে সেনা ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই 15 জন সেনা আধিকারিকের মধ্যে দু'জন মেজর জেনারেলের পাশাপাশি 6 জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলও আছেন ৷ তাছাড়া কয়েকজন কর্নেলকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷
বাংলাদেশ সেনার তরফে যখন নিজেদের আধিকারিকদের হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে ঠিক তখনই দেশজুড়ে বিশেষ করে সোশাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত একটি বিতর্কও দানা বেঁধেছে ৷ অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সেনার জওয়ান থেকে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আদালত আছে ৷ সেখানে বিচারের ব্যবস্থা না করে অসামারিক আদালতে সেই প্রক্রিয়া করা হচ্ছে কেন ? সেনার তরফে অবশ্য় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে ৷ তারা জানে কীভাবে সংবিধানকে রক্ষা করা দরকার ৷ আর প্রতিটি কাজ তারা সেভাবেই করবে ৷
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সম্প্রতি দুটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ঘটা ঘটনার উপর ভিত্তি করেই দায়ের হয় এই দুটি মামলা ৷ শুনানির শুরুতে মোট 30 জনকে অভিযুক্ত করে আদালত ৷ দুটি মামলাতেই প্রধান অভিযুক্ত শেখ হাসিনা ৷ তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকিও অভিযুক্ত হয়েছেন ৷ তবে তিনি আপাতত আত্মগোপন করে আছেন ৷ বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে সকলেই সেনার আধিকারিক ৷ তাঁদের মধ্যেই 16 জনকে হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
হাসিনার আমলে বাংলাদেশের সেনায় ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন নামে একটি বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার ক্ষমতা আছে এই বাহিনীর ৷ ট্রাইবুনালে দায়ের মামলায় অভিযুক্ত সেনার আধিকারিকরা এই ব্যাটেলিয়নের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলাতেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধেই মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করার অভিযোগ উঠেছে ৷
এর আগেও হাসিনা মানবতা বিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত অন্য মামলায় প্রথমে অভিযুক্ত হয়েছেন ৷ পরে তাঁকে দোষীও সাব্যস্ত করেছে আদালত ৷ এদিকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন এর আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মানবতা বিরোধী অপরাধে যুক্ত এমন কেউ দেশের কোনও নির্বাচনে লড়তে পারবেন না ৷ থাকতে পারবেন না প্রশাসনিক পদেও ৷ আগে থেকে কোনও প্রশাসনিক পদে থাকলে এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পর তা ছেড়ে দিতে হবে ৷