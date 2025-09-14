ঢাকার পর জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-আবারও ছাত্র সংসদের দখল নিল জামাত

ঢাকার পর জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-আবারও ছাত্র সংসদের দখল নিল জামাত
সাধারণ নির্বাচনের আগে একের পর এক ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয় পাচ্ছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ পরপর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটেই দাগ কাটতে ব্যর্থ খালেদার দল ৷
Published : September 14, 2025 at 2:11 PM IST
ঢাকা, 14 সেপ্টেম্বর: 35 বছর নির্বাচনে লড়াইয়ের অধিকার ছিল না ৷ এবার সেই জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল জামাত-ই-ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির ৷
সপ্তাহ খানেক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাকিদের অনেক পিছনে ফেলে জয় পায় আইসিএস ৷ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 54 বছরের মধ্যে এই প্রথমবার তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরি৷ষ্ঠতা পায় ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র শিবির একটি আসনও দখল করতে পারেনি ৷ এবার জাহাঙ্গিরনগরে একই ঘটনা ঘটল ৷ 25টি আসনের মধ্যে 20টি দখল করল আইসিএস ৷ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও খাতা খুলতে পারেনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠন এবং বিএনপির ছাত্র শাখা ৷ অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগকে আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসন ৷
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ফল করলেও শীর্ষ পদটি দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আবদুর রশিদ জিতু ৷ একসময় আওয়ামী লীগের এই ছাত্র নেতা 2024 সালের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন ৷ আরও পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠন ত্যাগ করে নিজের সংগঠন তৈরি করেন জিতু ৷ এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বড় জয় পেলেন তিনি ৷ মোট 3 হাজার 332টি ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন তিনি ৷
শুরু থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে আসা জামাত আটের দশকের শেষ দিক থেকে ছাত্র নির্বাচনে লড়াই থেকে সরে আসে ৷ 1989 সালের পর থেকে 2024 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইসলামি ছাত্র শিবিরের কোনও কার্যকরী কমিটিও ছিল না ৷ কিন্ত বাংলাদেশের বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে পরপর নির্বাচনী সাফল্য পেল জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ বাংলাদেশের আরও একটি পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ একতরফাভাবে পরপর বিশ্ববিদ্যালয় জামাত দখল করায় এই নির্বাচন নিয়েও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে ৷ সেখানেও জামাত একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তা যে বাংলাদেশর রাজনীতিকে এক নয়া সন্ধিক্ষণের সামনে দাঁড় করাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা বড় অংশ ৷
2024 সালের অগস্ট মাসে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা ৷ তারপর দেশ পরিচালনের ভার নেয় ইউনূসের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ সেই তখন থেকেই বাংলাদেশে কবে নাগাদ নির্বাচন হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছে ৷ ইউনূস থেকে শুরু করে অন্য উপদেষ্টাদের অনেকেই জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট হতে পারে ৷ তার আগে একাধিক ছাত্র সংসদ নির্বাচন যে বাংলাদেশের রাজনীতিকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷