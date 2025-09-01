কাবুল, 1 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ ৷ ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, সেদেশের স্থানীয় সময় রবিবার মধ্যরাতে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.3 ম্যাগনিটিউড ৷ এরপর একাধিক আফটারশকে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান ৷ মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, কম্পনের মাত্রা ছিল 6 ৷ ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 250 জনের ৷ আহত প্রায় 500 জন ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
মার্কিন তথ্য অনুযায়ী, নানগরহার প্রদেশের জালালাবাদের কাছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 8 কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ৷ স্থানীয় প্রশাসনের তরফে প্রাথমিকভাবে 20 জনের মৃত্য খবর প্রকাশ করা হয় ৷
EQ of M: 6.3, On: 01/09/2025 00:47:41 IST, Lat: 34.50 N, Long: 70.81 E, Depth: 160 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 31, 2025
আফগানিস্তানের তথ্যমন্ত্রককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা অনাদলু জানিয়েছে, তীব্র ও ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে কমপক্ষে 250 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কুনার প্রদেশ ৷ সেখানে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে একাধিক বাড়ি ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত অন্য কোনও সংবাদ সংস্থার তরফে মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি ৷
জানা গিয়েছে, মধ্যরাতের এই ভূমিকম্পে পাকিস্তানের কিছু এলাকা এবং উত্তর ভারতে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে ৷ দিল্লি এবং আশেপাশের এলাকায় কম্পনের কারণে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেড়িয়ে আসেন একাধিক বাসিন্দা ৷
Notable quake, preliminary info: M 6.0 - 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan https://t.co/hE9lf5oIhx— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 31, 2025
সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার একাধিক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পোস্ট করেছেন ওয়ার্দক প্রদেশের রাজধানী ময়দান শহরের প্রাক্তন মেয়র জারিফা গাফারি ৷ ভূমিকম্পের পরবর্তী অবস্থার একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তানের কুনার, নানগরহার এবং নরিস্টান প্রদেশ ৷ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একাধিক গ্রামের বাড়ি ৷ ঘরছড়া বহু পরিবার ৷ আহত হয়েছেন অসংখ্য বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশু ৷ তালিবানের তরফে প্রয়োজনীয় কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি ৷ আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলির তরফে দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ৷"
#BREAKING Over 250 killed, 500 injured in Sunday night earthquake in Afghanistan's eastern Kunar province: Information Ministry tells Anadolu pic.twitter.com/yLNy3sJAOI— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
নানগরহার প্রদেশের জনস্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্র নাকিবুল্লা রহিমি সংবাদমাধ্যমে জানান, মূল কম্পনের 20 মিনিটের মধ্যেই প্রথম 'আফটারশক' অনুভূত হয় ৷ রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল 4.5 । এর উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ৷ ঘটনায় আহতের সংখ্যা একাধিক ৷ স্থানীয় হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷
Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4— Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025
এই বিপর্যয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন আফগান ক্রিকেটর রহমানুল্লা গুরবেজ ৷ লেখেন, "ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় আমি শোকাহত ৷ মৃতদের পরিবারের জন্য আমি প্রার্থনা করছি ৷"
Deeply saddened by the tragic earthquake in Kunar, Afghanistan. My prayers are with the victims & their families. May Allah grant Jannah to the martyrs, healing to the injured & strength to all affected. 🕊️🇦🇫 pic.twitter.com/M5QioR2qAd— Rahmanullah Gurbaz (@RGurbaz_21) August 31, 2025
উল্লেখ্য, এর আগে 2023 সালের 7 অক্টোবর 6.3 মাত্রায় কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান ৷ ভূমিকম্প এবং আফটারশকে ধূলিসাৎ হয়ে যায় সেদেশের একাধিক গ্রাম ৷ তালিবান সরকারের তরফে জানানো হয়, ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে কমপক্ষে 4 হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে পরে রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হয়, মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ৷