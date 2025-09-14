লন্ডনে অভিবাসন-বিরোধী সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ, গ্রেফতার 25
সাম্প্রতিক ইতিহাসে লন্ডনে ডানপন্থীদের এত বড় জমায়েত কখনও দেখা যায়নি ৷ পুলিশ আধিকারিকদের আক্রমণের ঘটনায় 25 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
লন্ডন, 14 সেপ্টেম্বর: অভিবাসন ইস্যুতে কিয়ের স্টারমারের সরকারের উপর চাপ আরও বাড়ল ৷ স্থানীয় সময় শনিবার দক্ষিণপন্থী নেতা টনি রবিনসনের নেতৃত্বে মিছিল করেন বহু মানুষ ৷ পরে আয়োজিত এক সমাবেশে অংশ নেন ধনকুবের ইবল মাস্ক থেকে শুরু করে আরও অনেকে ৷
লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় ৷ এই ঘটনায় 25 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেনে ডানপন্থীদের এতবড় বিক্ষোভ সমাবেশ আর দেখা যায়নি ৷ লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস জারি করা এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদর গ্রেফতাবির বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
সহকারী কমিশনার ম্যাট টুইস্ট জানিয়েছেন, হিংসাত্মক আক্রমণের জেরে পুলুিশের 26 জন আধিকারিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মেডিক্যাল রিপোর্টে থেকে জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ আধিকারিকদের দাঁত থেকে শুরু করে নাক ভেঙে গিয়েছে ৷ কারও কারও মাথার বিভিন্ন অংশে গভীর আঘাত লেগেছে। সংঘর্ষের ঘটনায় প্রাথমিক পর্যায়ে 25 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অস্থিরতার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে।
ম্যাট আরও জানিয়েছেন, প্রতিবাদ করার আইনি অধিকার সকলেরই আছে ৷ অনেকে সেটা প্রয়োগও করেছেন ৷ কিন্তু কেউ কেউ হিংসা করতেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরাই আধিকারিকদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন ৷ পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙারও চেষ্টা হয়েছিল ৷ এই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, এই ধরনের হামলা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতির অন্য একটি অংশে পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, "আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটির তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ৷ যাঁরা এই বিশৃঙ্খলায় জড়িত ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করছি ৷ আগামিদিনে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
অভিবাসন বিরোধীদের দ্বারা আয়োজিত "ইউনাইট দ্য কিংডম" সমাবেশের সময় এই অস্থিরতার ঘটনা ঘটে ৷ এতে লন্ডনের আনুমানিক 1 লাখ 10 হাজার থেকে 1 লাখ 50 হাজার বাসিন্দা অংশ নেন বলে জানিয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ সংস্থা ৷ ডানপন্থী বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের পর বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই বিশাল সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন টমি রবিনসন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অভিবাসী বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিত ৷ তাছাড়া বিভিন্ন সময় ইসলাম বিরোধী বক্তব্য় পেশ করেও শিরোনামে এসেছেন ৷ তিনি মনে করেন, লন্ডনের লাখো মানুষ এভাবে পথে নেমে ব্রিটিশ সংস্কৃতি এবং বাকস্বাধীনতা রক্ষার বার্তাই দিয়েছেন ৷
এক্স-এরএকটি পোস্টে, রবিনসন দাবি করেছেন, মধ্য লন্ডনের সমাবেশে 30 লক্ষেরও বেশি মানুষ যোগ দিয়েছিলেন ৷ তিনি লেখেন, "30 লক্ষেরও বেশি দেশপ্রেমিক মধ্য লন্ডনের রাস্তার দখল নিয়েছে ৷ দেশপ্রেমের শক্তির এমন প্রকাশ এর আগে কখনও দেখা যায়নি। আর আমাদের আন্দোলন সবেমাত্র শুরু হয়েছে ৷ এদিনের সমাবেশ একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছে ৷"
সমাবেশে ইলন মাস্কের পাশাপাশি ফরাসি অতিডানপন্থী নেতা এরিক জেমোর মতো বহু নেতা বক্তব্য পেশ করেন ৷ অনেক বিক্ষোভকারী মার্কিন ও ইজরায়েলি পতাকার সঙ্গে ব্রিটেন এবং সেন্ট জর্জ ক্রসের পতাকাও নিয়ে এসেছিলেন ৷ কেউ কেউ আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে টুপিও পরেছিলেন।