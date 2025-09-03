করাচি, 3 সেপ্টেম্বর: আবারও রক্তাক্ত বালুচিস্তান ৷ জনসভায় বিস্ফোরণের জেরে কমপক্ষে 14 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি 35 জন আহত হয়েছেন ৷ স্থানাীয় সময় মঙ্গলবার রাতে কোয়েটার শাহওয়ানি স্টেডিয়ামে বালুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির (বিএনপি) একটি জনসভা ছিল ৷ সভা শেষ হওয়ার প্রায় 15 মিনিট পর আত্মঘাতী বোমা হামলাটি হয় ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী অবশ্য এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।
বিস্ফোরণের জেরে হতাহতের খবর নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ মেঙ্গল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা সর্দার আতাউল্লাহ মেঙ্গলের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পাক সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। পাকিস্তানের আরও এক সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, প্রশাসনের আধিকারিকর মনে করছেন এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা। আগে থেকে পরিকল্পনা করেই হামলা চালানো হয়েছে ৷ অংশগ্রহণকারীরা সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পার্কিং লটে হামলাকারী তার বিস্ফোরক ভর্তি জ্যাকেটের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। তাতে তারও প্রাণ গিয়েছে ৷
সমাবেশের সভাপতিত্ব করেছিলেন বিএনপি-র প্রধান আখতার মেঙ্গল ৷ বিস্ফোরণে তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি ৷ ডন আরও জানিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় পাখতুনখোয়া মিলি আওয়ামী পার্টির প্রধান মেহমুদ খান আছাকজাই থেকে শুরু করে আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির আসগর খান এবং ন্যাশনাল পার্টির প্রাক্তন সেনেটর মীর কবির মহম্মদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে বিএনপির প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য মীর আহমেদ নওয়াজ বালুচ এবং দলের কেন্দ্রীয় শ্রম সম্পাদক মুসা জান-সহ বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থক বিস্ফরোণে গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ মৃতদের কয়েকজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি ৷
বিএনপির প্রধান সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন তিনি সুস্থ আছেন ৷ পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মৃত্যুতে গভীর শোকও প্রকাশ করেছেন ৷ বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মীর সরফরাজ বুগতি এই হামলার কড়া নিন্দা করেছেন ৷ এটিকে মানবতার শত্রুদের কাপুরুষোচিত কাজ বলেও উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাজ্যকে অস্থির করে দিতে এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে ৷" অন্যদিকে, বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে বের করতে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে, কোয়েটা এবং এর আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।