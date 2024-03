ওজন দ্রুত কমাতে চান ? পতে রাখতে পারেন ব্রকলি-লাউ-ক্যাপসিকাম

হায়দরাবাদ: ওজন বেড়ে যাওয়া একটা সাধারণ সমস্যা ৷ বেশি ওজন বা মোটা দেখতে ভালো দেখায় না ৷ এর কারণ হতে পারে ভুল খাদ্যাভ্যাস ও বেনিয়ম রুটিন ৷ তবে না খেয়ে ওজন কমানো শরীরের পুষ্ঠির সমস্যা হতে পারে এরজন্য আপনাকে তালিকায় কিছু পুষ্টিকর শাকসবজি রাখা প্রয়োজন ৷ যেগুলি আপনাকে বাড়তি চর্বি কমাতে সাহায্য করে ৷ জেনে নিন ওজন কমাতে খাদ্য তালিকায় কী কী রাখতে পারেন (What can you put in the diet to lose weight) ৷

পালংশাক: পালংশাকে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালোরি এবং ফাইবার যা খেলে অনেকক্ষন পেট ভরা রাকতে সাহায্য় করে ৷ ঘন ঘন খাওয়ার ইচ্ছাও চলে য়ায় ৷ এটি আপনি স্মুদি বা সবজি বানিয়ে খেতে পারেন ৷ যা আপনার পুষ্টিও জোগাবে এবং ওজন কমাতেও সাহায্য় করবে ৷

ব্রকলি: ব্রকলি ওজন কমাতে একটা কার্যকরী উপায় ৷ এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ ৷ দ্রবণীয় আঁশ রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য় করে । ফলে অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছা কমায় ৷ ফলে শরীরের বাড়তি চর্বি কমে ও ওজন কমাতে সাহায্য় করে ৷

লাউ: ওজন কমাতে সাহায্য় করে লাউ ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ৷ লাউয়ে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন ও পটাশিয়াম ৷ লাউ আপনি জুস করে বা সবজি করেও খেতে পারেন ৷

ঝিঙে: এটি একটি কম ক্যালোরিযুক্ত সবজি ৷ যা অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য় করে ৷ ঝিঙেতে থাকা উচ্চ ফাইবার উপাদান অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে । ফলে এটি হজমের সাহায্য় করে ৷ ফলে এটি আপনি খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন ৷

ক্যাপসিকাম: শরীরে বাড়তি ওজন কমাতে ক্যাপসিকাম গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করে ৷ এই সবজি কম চর্বি যুক্ত এবং উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ ৷ ফলে খাদ্যতালিকায় বেশি পরিমাণে ক্যাপসিকাম রাখতে পারেন ৷

টমেটো: ওজন কমানোর ডায়েটে টমেটো একটি বেশ উপকারী সবজি ৷ এটি আপনি বেশি করে স্যালাডে খেতে পারেন ৷ এছাড়াও এটি বিভিন্ন সবজিতে যোগ করতে পারেন ৷ এছাড়াও এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যা শরীরের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রদান করে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)