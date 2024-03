চুলকে ঘন করতে চান ? ব্যবহার করুন ডিম থেকে শুরু করে কমলালেবু

হায়দরাবাদ: ঘন ও লম্বা চুল সকলেরই পছন্দ ৷ এর জন্য অনেকে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহার করে থাকেন ৷ এসব না করে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন যা চুলকে করে তুলতে পারে ৷ জেনে নিন, চুল ঘন করার জন্য কী কী ব্যবহার করতে পারেন ?

ডিম: চুলের জন্য ডিম কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷ এতে ভিটামিন তেমনি রয়েছে প্রোটিন ৷ এরজন্য আপনি ডিম ফেটিয়ে মাথায় লাগাতে পারেন ৷ যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য় করে ৷ এছাড়াও চুলের গোঁড়া মজবুত করতে সাহায্য় করে ৷ এরজন্য সপ্তাহে 2 দিন এটি ব্যবহার করতে পারেন ৷

কমলালেবু: চুলের জন্য কমলালেবু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ এতে রয়েছে ভিটামিন সি, সাইট্রিক অ্যসিড এবং পেকটিন ৷ মাথার ত্বকে কমলালেবু লাগালে চুল ঘন করতে সাহায্য করে এছাড়াও চুলকে চকচকে দেখাতে সাহায্য় করে ৷

অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই রয়েছে যার ফলে অ্যাভোকাডোকে মাথার স্ক্যাল্পের জন্য প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজারও বলা যেতে পারে । এর জন্য সপ্তাহে একবার তাদের মাথার ত্বকে অ্যাভোকাডো পেস্ট লাগিয়ে রাখতে পারেন ৷ তবে এটি চুলের বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং মাথার ত্বকের শুষ্কতাও দূর করতে সাহায্য করে ৷

নারকেল তেল: বলাই বাহুল্য নারকেল তেল চুল ও ত্বকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ এটি ত্বককে যেমন কোমল করতে সাহায্য় করে তেমনি চুলের জন্য বেশ কার্যকরী উপায় ৷ তাই আপনি সপ্তাহে দুই দিন চুলে নারকেল তেল ব্যবহার করুন ৷ এতে চুলকে মজবুত করা থেকে চুল ঘন করতে সাহায্য করে ৷

চুল ঘন করার জন্য কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন (There are a few things to keep in mind for thickening hair):

ভালো চুলের জন্য সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ৷ এছাড়াও গরম জল দিয়ে চুল ধোয়া এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)