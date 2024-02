ওজন কমাতে খেতে পারেন জোয়ান, মেনে চলুন এই টিপসগুলি

হায়দরাবাদ: জোয়ান বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়াতে ব্যবহার করা হয় ৷ তবে এই মশলাটি স্বাস্থ্যের জন্যও নানাভাবে উপকারী। এতে রয়েছে ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান যা হজমশক্তিকে সুস্থ রাখতে এবং হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে। এটি ওজন কমাতেও সহায়ক। তবে জোয়ানকে এই উপায়ে খেলে ওজন কমানো সম্ভব হতে পারে (However, it may be possible to lose weight by playing Ajwain this way) ৷

জোয়ানের জল: গরম জলে প্রায় এক চামচ জোয়ান যোগ করুন এবং 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে । তারপর ঠান্ডা হতে দিন। এরপর একটি বোতলে ভরে নিন। এমনি জলের পরিবর্তে এটি পান করতে থাকুন । এই জল পান করলে হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় ৷ ফলে ওজন কমাতে সাহায্য় করে ৷

জোয়ানের চা: সারাদিনে এক কাপ জোয়ান চা পান করাও ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় খুব সহায়ক হতে পারে । চা বানাতে এক চামচ জোয়ান জলে ভিজিয়ে রাখুন । এরপর সকালে এই জল দুই থেকে তিন মিনিট ফুটিয়ে নিন । এর সঙ্গে হালকা নুন, আদা ও গোলমরিচও মিশিয়ে নিতে পারেন । এটি আরও সুস্বাদু করে । এটি একটি কাপে ফিল্টার করে লেবুর রস যোগ করে গরম গরম পান করুন ৷

কাঁচা জোয়ান: আপনি যদি চা বা জল তৈরি করতে অসুবিধা বোধ করেন তবে কেবল কাঁচা জোয়ানও চিবিয়ে খেতে পারেন । তেতো স্বাদের কারণে কাঁচা চিবানো সহজ না-হলেও এর উপকারিতা প্রচুর ।

জোয়ান মশলা: আপনি হজমে এবং ওজন কমাতে মশলা হিসাবে জোয়ান ব্যবহার করতে পারেন । এজন্য জোয়ান, মৌরি, কালো জিরে এবং দারুচিনি সমান পরিমাণে নিন। সব জিনিস পিষে গুঁড়ো করে বাক্সে রেখে দিন। রোজ হালকা গরম জলে মিশিয়ে পান করতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)