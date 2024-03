জট খুলবে মস্তিষ্কের, শানিত হবে বুদ্ধি; পাতে এই খাবারগুলি থাকলেই কেল্লাফতে

হায়দরাবাদ: বলা হয়ে থাকে যে আমরা যা খাই আমাদের শরীর সেইভাবে নিতে সক্ষম হয় । আমাদের শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য মন সুস্থ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাই ডায়েটে এমন খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে । তবে সব সময় মস্তিষ্ক সুস্থ রাখা প্রয়োজন ৷ মস্তিষ্কে ঠিক থাকলে আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ ঠিকঠাক চলে ৷ সারাদিনের কাজের পর আমাদের ব্রেনকে শান্ত রাখতে ঠিকঠাক ঘুমানো খুবই প্রয়োজনীয় ৷ ঘুমের পাশাপাশি ডায়েট ঠিক রাখাও জরুরি ৷ এমন কিছু খাবার খাওয়া জরুরি যেগুলি ব্রেন সুস্থ রাখতে সাহায্য় করবে ৷ জেনে নিন, ব্রেন ঠিক রাখতে কী কী খেতে পারেন (What can you eat to keep your brain healthy)?

ডার্ক চকলেট: স্বাদে তেতো হলেও ডার্ক চকলেটকে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচিত হয় ৷ কারণ এতে রয়েছে আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য । যা ব্রেনকে তৎক্ষনাৎ শান্ত করতে সাহায্য় করে ৷

মশলা: হলুদ থেকে জাফরান, আদা এবং অন্যান্য অনেক মশলা শুধু আমাদের খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, নানাভাবে স্বাস্থ্য উপকারও করে । এগুলি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে । কার্কিউমিনের মতো যৌগগুলি অস্থিরতা বা উদ্বেগের ঝুঁকি কমায় এবং মস্তিষ্কেকে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ।

বাদাম: বাদাম, আখরোট, কাজু স্বাস্থ্যকর চর্বিগুলির একটি ভালো উৎস ৷ যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ঠিক করে ৷ জয়েন্টগুলিকে লুব্রিকেট করে এবং হার্টকে সুস্থ রাখে। আখরোটে পাওয়া ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য যা স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাভাবনাকে উন্নত করতে পরিচিত ।

অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডো ম্যাগনেসিয়ামের একটি দুর্দান্ত উৎস ৷ সঠিক মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সঙ্গে যুক্ত একটি পুষ্টি । এটি মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে ৷

সবুজ শাক-সবজি: পালং শাকের মতো সবুজ শাক সহজেই পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ মানুষই এই সবজি পছন্দ করেন না । এই সবুজ শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট, আয়রন, ভিটামিন বি 9 এবং ফাইবারের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে । মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চান, তাহলে প্রতিদিন সবুজ শাক খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে ।

