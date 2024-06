চর্মরোগ শ্বেতী কি মারাত্বক ? বিশ্ব শ্বেতী দিবসে জেনে নিন গবেষণার তথ্য - World Vitiligo Day 2024

ভিটিলিগো কী (What Is Vitiligo) ?

2022 সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ডার্মাটোলজিতে (Journal of Clinical and Experimental Dermatology) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভিটিলিগোর প্রকোপ রয়েছে, প্রায় 8.8 শতাংশ ।

ভিটিলিগো শরীরের যে কোনও জায়গায় দেখা দিতে পারে ৷ তবে এটি সাধারণত মুখ, হাত, পা এবং যৌনাঙ্গের চারপাশে বা সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা জায়গাগুলিকে প্রভাবিত করে । এটি মুখ এবং চোখের ভিতরেও হতে পারে । ভিটিলিগো যে কোনও বয়স ও লিঙ্গের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে ।

বিশ্ব ভিটিলিগো দিবসের ইতিহাস (History of World Vitiligo Day):

বিশ্ব ভিটিলিগো দিবসটি 2011 সালে প্রথম পালিত হয় । দিনটিকে প্রাথমিকভাবে ভিটিলিগো সচেতনতা দিবস বা ভিটিলিগো পার্পল ফান ডে বলা হয়েছিল ৷ কারণ বেগুনি হল এই অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী রঙ । দিনটি উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রয়াত পপ-স্টার মাইকেল জ্যাকসনকে ৷ যাঁর ভিটিলিগো ছিল । কিংবদন্তি এই পপ-স্টার 25 জুন 2009 সালে মারা যান ৷ তাঁর সম্মানে 25 জুন বিশ্ব ভিটিলিগো দিবস পালন করা হয় ।

বিশ্ব ভিটিলিগো দিবসের তাৎপর্য (Significance of World Vitiligo Day):

বিশ্ব ভিটিলিগো দিবসের প্রধান তাৎপর্য হ'ল ভিটিলিগো অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করা এবং এরসঙ্গে সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি তুলে ধরা । এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকেন ৷ ফলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। দিবসটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন চিকিৎসার বিকল্প সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করা ও ভিটিলিগো বা শ্বেতী আছে এমন ব্যক্তিদের যত্নের গুরুত্ব তুলে ধরা ।

2024 এর থিম (Theme for 2024): বিশ্ব ভিটিলিগো দিবস 2024-এর থিম 'ত্বকের দ্বারা একতাবদ্ধ' (United by the skin) । এই থিমটি ভিটিলিগোতে অর্থাৎ শ্বেতী আছে এমন ব্যক্তিদের অনন্য সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা করার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয় ।