আজও আমাদের সমাজে যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা হয় না । তাই প্রতি বছর 4 সেপ্টেম্বর বিশ্ব যৌন স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয় । এইদিন যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হয় । যৌন সংক্রামক রোগ অর্থাৎ যৌনবাহিত সংক্রমণ যৌন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুতর সমস্যা ।
এগুলো এমন সংক্রমণ যা অনিরাপদ যৌন যোগাযোগের কারণে ছড়িয়ে পড়ে । প্রায়শই পুরুষদের মধ্যে এর লক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায় না অথবা এগুলি উপেক্ষা করা হয়, যা গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে । তাই নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই STI পরীক্ষা (পুরুষদের জন্য STI পরীক্ষা) সম্পর্কে যা প্রতিটি পুরুষকে 25 বছর বয়সের পরে করাতে হবে ।
STI পরীক্ষা কী (What Is STI Test) ?
পুরুষদের ক্ষেত্রে এই STI টেস্ট জরুরি ৷ STI (যৌন সংক্রামিত সংক্রমণ) বা যৌন সংক্রামিত রোগ (STDs) হল এমন সংক্রমণ যা যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় । STI সাধারণত যোনি, মুখ বা পায়ুপথে যৌন মিলনের সময় ছড়িয়ে পড়ে । তবে কখনও কখনও, এগুলি লিঙ্গ, যোনি, মুখ বা মলদ্বার-সহ অন্যান্য যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
কখন STI পরীক্ষা করানো উচিত ?
যৌনাঙ্গে চুলকানি বা বা স্রাবের মতো কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে পরীক্ষা করান ।
যৌনভাবে সক্রিয় বেশিরভাগ মানুষেরই STI-এর জন্য স্ক্রিনিং করা উচিত ৷ এমনকি যদি তাদের কোনও লক্ষণ নাও থাকে । কোন STI-এর জন্য স্ক্রিনিং করা উচিত এবং কতবার করা দরকার তা প্রত্যেকের জন্য আলাদা । বিশেষজ্ঞর পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ স্ক্রিনিং নির্দেশিকাগুলি আপনার বয়স, আপনার লিঙ্গ, আপনি কার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক আছেন তার উপর ভিত্তি করে STI পরীক্ষা করা প্রয়োজন ৷
এইচআইভি পরীক্ষা: এইচআইভি হল সবচেয়ে মারাত্মক যৌনরোগের মধ্যে একটি । এই ভাইরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আক্রমণ করে । যদি এর চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি এইডসে রূপ নিতে পারে । ভালো বিষয় হল আজকাল প্রি-ইপি, পিইপি এবং অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপির সাহায্যে এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিরাও দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন । তবে এর জন্যও এটি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । এইচআইভি পরীক্ষা হল একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষা । প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, বিশেষ করে যদি তাঁর একাধিক যৌন সঙ্গী থাকে, তাহলে অবশ্যই এই পরীক্ষাটি করা উচিত ।
সিফিলিস পরীক্ষা: সিফিলিস হল একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যা প্রাথমিকভাবে ব্যথাহীন ফোস্কা বা ঘা হিসেবে দেখা দেয় যা প্রায়শই সেরে যায় । কিন্তু ব্যাকটেরিয়া শরীরে সক্রিয় থাকে এবং ধীরে ধীরে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে ৷ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে । সিফিলিস শনাক্ত করার জন্য একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষাই যথেষ্ট ।
গনোরিয়া এবং ক্ল্যামিডিয়া পরীক্ষা: গনোরিয়া এবং ক্ল্যামিডিয়া উভয়ই সাধারণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যা প্রায়শই একসঙ্গে ঘটে । অনেক পুরুষের কোনও লক্ষণ থাকে না ৷ তবে যদি লক্ষণগুলি দেখা দেয় তবে প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া, যৌনাঙ্গ থেকে সাদা বা হলুদ স্রাব বা ব্যথা হতে পারে । যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এই সংক্রমণগুলি প্রজনন অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে এবং বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে । প্রস্রাবের নমুনা বা সোয়াব পরীক্ষার মাধ্যমে এগুলি পরীক্ষা করা হয় ।
হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা: হেপাটাইটিস বি একটি ভাইরাল সংক্রমণ যা লিভারকে আক্রমণ করে এবং সিরোসিস বা লিভার ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে । এই সংক্রমণ রক্ত, বীর্য এবং অন্যান্য শরীরের তরলের সংস্পর্শে ছড়িয়ে পড়ে । অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে জানেন না যে তারা সংক্রামিত । রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি শনাক্ত করা যায় ।
হারপিস পরীক্ষা: দুই ধরণের হারপিস রয়েছে, HSV-1 (যা মূলত মুখের আলসার সৃষ্টি করে) এবং HSV-2 । এটি একটি সাধারণ সংক্রমণ যা ত্বক থেকে ত্বকের সংস্পর্শে ছড়িয়ে পড়ে । যদিও এর কোনও স্থায়ী প্রতিকার নেই ৷ ওষুধের মাধ্যমে এর লক্ষণ এবং ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যেতে পারে । যদি আপনি আপনার যৌনাঙ্গে ফোসকা, ঘা বা চুলকানি অনুভব করেন তাহলে রক্ত পরীক্ষা বা ক্ষত থেকে তরলের নমুনা নিয়ে এটি পরীক্ষা করা যেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
