মুখের যত্ন তো নেন, ওরাল হেলথ দিবসের ইতিহাস জানেন কি ?

হায়দরাবাদ: ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, সারা বিশ্বে প্রায় 4 বিলিয়ন মানুষ দাঁতের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে কমবেশি গুরুতর রোগ ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে । দাঁতের পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যের যত্ন না নেওয়া বহু ধরনের সমস্যা ও রোগকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে । অনেকেই আছেন যারা মুখের পরিচ্ছন্নতার যত্ন না নেওয়ার কারণে যে সমস্ত সমস্যা হয় সে সম্পর্কে জানেন না বা কম জ্ঞান রাখেন ৷ আবার অনেকে আছেন যারা সচেতন থাকা সত্ত্বেও কখনও অসাবধানতার কারণে আবার কখনও অলসতার কারণে দাঁতের স্বাস্থ্যবিধিতে খুব বেশি মনোযোগ দেন না ৷

প্রতি বছর 20 মার্চ বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয় বিশ্বব্যাপী মৌখিক স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং মৌখিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যাস গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে । মৌখিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এবং সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সুখী মুখ একটি সুখী শরীর' প্রতিপাদ্য নিয়ে এই বছর দিবসটি পালিত হচ্ছে ।

পরিসংখ্যান কী বলে ?

2022 সালে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট (গ্লোবাল ওরাল হেলথ স্ট্যাটাস রিপোর্ট) অনুসারে, সারা বিশ্বে 3.5 বিলিয়নেরও বেশি মানুষকে মুখের রোগ প্রভাবিত করে । আর এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে । এটি এই সত্য থেকেও অনুমান করা যায় যে 1990 থেকে 2019 সালের মধ্যে, মুখের রোগে আক্রান্ত রোগীর আনুমানিক সংখ্যা 1 বিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে । যা প্রায় 50% বৃদ্ধি পেয়েছে । উল্লিখিত প্রতিবেদন অনুসারে, 2019 সালে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে চিকিৎসাবিহীন দাঁতের ক্ষয়, গুরুতর পেরিওডেন্টাল রোগ এবং এডেন্টুলিজমের প্রায় 900 মিলিয়ন কেস ছিল । প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ওই অঞ্চলে মুখের ক্য়ানসারের প্রবণতা এবং বিশ্বে এর কারণে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ।

ডাক্তাররা কী বলেন (What do the doctors say) ?

বেঙ্গালুরুর ডেন্টিস্ট ডাঃ অপূর্বী যোশি বলেন, ‘‘দাঁতের স্বাস্থ্যবিধির যত্ন না নেওয়ার ফলে দাঁতের ক্ষয়, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দাঁতে দাগ বা হলুদ হয়ে যাওয়া, মাড়ি দ্রুত ভেঙ্গে যাওয়া, দুর্বল ও আলগা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পেরিওডেন্টাল রোগের, যেমন প্রদাহ বা আলসার এবং অন্যান্য পেরিওডন্টাল রোগের যদি সময়মতো চিকিৎসা না করা হয় বা চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মুখ বা গলায় সংক্রমণ বা রোগ, ডিমেনশিয়া, মুখের কোনও অংশে ক্যানসার, হৃদরোগ, এন্ডোকার্ডাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভাবস্থায় জটিলতা বা তাড়াতাড়ি প্রসবের ঝুঁকি বাড়ায় ।’’

ইতিহাস ও গুরুত্ব (History and Importance)

বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবসের সূচনা হয়েছিল 'এফডিআই' দ্বারা । এটি প্রথম 2013 সালে পালিত হয়েছিল । তারপর থেকে, এই দিবসটি প্রতি বছর একটি নতুন থিম নিয়ে তবে একই উদ্দেশ্য 'মৌখিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি' নিয়ে আয়োজন করা হয় ।

এই বিশেষ দিন বিভিন্ন সংস্থা এবং দাঁতের দলগুলি স্কুল, হাসপাতাল এবং কমিউনিটি বিল্ডিংগুলিতে চেক-আপ ক্যাম্প, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, র‌্যালি, সেমিনার এবং ইত্যাদির আয়োজন করে । যার মাধ্যমে যতটা সম্ভব সব বয়সের মানুষকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে এবং তাদের মুখের যত্ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে ।

