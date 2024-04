'হোমিও পরিবার! এক স্বাস্থ্য, এক পরিবার' প্রতিপাদ্যে পালিত হচ্ছে বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস - World Homeopathy Day 2024

হায়দরাবাদ: হোমিওপ্যাথিকে একটি নিরাপদ এবং অত্যন্ত কার্যকর বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । অনেকে এর প্রভাবে বিশ্বাস করে এবং সাধারণ সমস্যাগুলিতেও এটিকে অগ্রাধিকার দেয় । কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে । বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস প্রতি বছর 10 এপ্রিল হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়া এবং সচেতনতা তৈরি করার প্রচেষ্টা ও এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টাকে উন্নত করার লক্ষ্যে পালিত হয় ।

হোমিওপ্যাথি নিরাপদ এবং কার্যকর (Homeopathy is safe and effective):

হোমিওপ্যাথিকেচিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষত্ব, যা 'শরীর নিজেই নিরাময় করতে পারে’ এবং ‘রোগকে তার শিকড় থেকে নির্মূল করা যায়' এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে ৷ এটি সব বয়সের মানুষের চিকিৎসা করতে পারে ও এর খুব কম বা কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই । মোটেও ঘটবে না ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা শরীরের নিজস্ব নিরাময় প্রতিক্রিয়া ট্রিগার করার নীতির উপর ভিত্তি করে ৷ যা উদ্ভিদ এবং খনিজ পদার্থের মতো প্রাকৃতিক পদার্থের সাহায্যে শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাকে তীব্র করার চেষ্টা করে । এটি লক্ষণীয় যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, যার 200 বছরেরও বেশি ইতিহাস রয়েছে ৷ বিশ্বের 100টিরও বেশি দেশে প্রচলিত রয়েছে ।

ডাঃ মহেশ ভার্মা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, হোমিওকেয়ার বিজয়নগর, ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ, ব্যাখ্যা করেছেন যে হোমিওপ্যাথিতে ব্যক্তির প্রধান সমস্যা, আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের প্রকৃতি, তার সাধারণ সমস্যা, জীবনধারা, বংশগত কারণ এবং ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসা করা হয় । তার রোগের এই পদ্ধতিতে ‘একই রোগ, একই চিকিৎসা’ ভাবনায় চিকিৎসা করা হয় । অর্থাৎ যদি কোনও পদার্থ কোনও সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে কোনও রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে, তবে একই পদার্থ তার শরীরে অল্প পরিমাণে দেওয়া হলে তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন । যে কারণে এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওষুধের পরিমাণ খুবই কম । তিনি ব্যাখ্যা করেন যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ শরীরের নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা বাড়ায় ।

ডাঃ মহেশ ভার্মা ব্যাখ্যা করেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অনেক কম-বেশি কষ্টকর সমস্যা ও পরিস্থিতিতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয় । কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই অ্যালার্জি, হালকা সংক্রমণ, শৈশব সম্পর্কিত রোগ, মাসিকের আগে সিনড্রোম এবং অন্যান্য অনেক গাইনোকোলজিক্যাল রোগ, জয়েন্টে ব্যথা, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, মাইগ্রেন, বিষণ্নতা, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি সিনড্রোম বা বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা, অ্যাসিডিটির মতো লিভার সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন । পেটের সমস্যা, অন্ত্রের রোগ ইত্যাদি এবং আরও অনেক সমস্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।

বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসের ইতিহাস এবং 2024 সালের থিম (History of World Homeopathy Day and Theme for 2024)

হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়া বাড়ানো, সাধারণ মানুষের কাছে এর প্রচার সহজতর করার প্রচেষ্টা করা, এই সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং বিশ্বব্যাপী এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার প্রচারের লক্ষ্যে, প্রতি বছর 10 এপ্রিল হোমিওপ্যাথি বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস পালিত হয় । হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করুন । প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটি একটি ভিন্ন থিম নিয়ে পালিত হয় । এই বছর বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস 2024 ‘হোমিও পরিবার ! এক স্বাস্থ্য, একটি পরিবার’ থিমে পালিত হচ্ছে ।

আরও পড়ুন: