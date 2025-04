ETV Bharat / health

আজ বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস, জানেন কি এই দিনটির গুরুত্ব - WORLD HEMOPHILIA DAY

Published : April 17, 2025 at 10:59 AM IST

প্রতি বছর 17 এপ্রিল বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস পালিত হয় । সারা বিশ্বে এই দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হল রক্ত ​​সংক্রান্ত রোগ হিমোফিলিয়া সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা । এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হিমোফিলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঙ্ক শ্নাবেলকে স্মরণ করার জন্য তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি পালিত হয় । জেন নেওয়া প্রয়োজন হিমোফিলিয়া কী এবং এর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ৷

হিমোফিলিয়া কী (What is hemophilia) ?

হিমোফিলিয়া একটি রক্তের ব্যাধি । এটি একটি জেনেটিক রোগও । এই রোগে রোগীর শরীরের রক্ত ​​চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় । এই রোগটি সাধারণত রক্ত ​​জমাট বাঁধার প্রোটিনের অভাবের কারণে হয় । রক্ত জমাট বাঁধতে সময় লাগে । হিমোফিলিয়া রোগীদের হাঁটু, গোড়ালি এবং শরীরের অন্যান্য অংশের মতো জয়েন্টগুলিতে মারা ত্মক রক্তক্ষরণ হয় এবং রক্তের কোষের উপর গভীর প্রভাব ফেলে । এই রোগটিকে 'ব্রিটিশ রয়্যাল ডিজিজ'ও বলা হয় । রক্তে ফ্যাক্টর-8 এর অভাবের কারণে হিমোফিলিয়া হয় ।

বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস 2025 এর থিম:

এই বছর, 2025 সালে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবসের প্রতিপাদ্য হল "সকলের জন্য প্রবেশাধিকার: (Access for All: Women and Girls Bleed Too) "। এই প্রতিপাদ্যটি রক্তক্ষরণজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত মহিলাদের জন্য উন্নত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ৷ যারা প্রায়শই রোগ নির্ণয়ের অভাবে পড়ে এবং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকে । জনসংখ্যার জন্য চিকিৎসার ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য ।

বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবসের গুরুত্ব

2000 সালে, অনুমান করা হয়েছিল যে বিশ্বব্যাপী 4 লক্ষ ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রতি 10,000 জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে প্রায় 1 জন, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র 25% পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন । তবে, 2019 সালে একটি মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে বংশগত রক্তপাতজনিত রোগে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি, 11.25 লক্ষ ।

এমনকি উচ্চ-আয়ের দেশগুলিতেও, বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র 15% মানুষ হিমোফিলিয়ার কার্যকর চিকিৎসার সুযোগ পায় । রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য সম্পদের অভাব নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে উচ্চ মৃত্যু এবং অসুস্থতার হারের দিকে পরিচালিত করে ।