নারকেল যেকোনও প্রকারেই খুবই উপকারী ৷ তা সে জল হোক, ফল হোক বা তেল । সবার বাড়িতেই কোনও না কোনওভাবো নারকেল ব্যবহার করা হয় ৷ তেল, ফল বা জল ৷ নারকেলের জলের উপকারিতা তো জুরি মেলা ভার ৷ বিশেষকরে গ্রীষ্মকালে এটি ভীষণভাবে উপাকর করে ৷ বর্ষাকাল এলেও ভ্যাপসা গরম যেনো যায় না ৷ এর জন্য যে কোনও সময়ই নারকেলের জল ভীষণভাবে উপাকরী ৷
জেনে নেওয়া প্রয়োজন নারকেলের আশ্চর্যজনক উপকারিতা সম্পর্কে:
পুষ্টির ভাণ্ডার: নারকেল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, পটাসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, সেলেনিয়ামের মতো পুষ্টিতে ভরপুর ।
হৃদরোগের জন্য উপকারী: নারকেল থেকে নিষ্কাশিত তেল ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়, খারাপ কোলেস্টেরল কমায় এবং পেটের চর্বিও কমায়, যা হৃদরোগ সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকিও কমায় ।
রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে: নারকেলে কম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে এবং এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ফাইবার থাকে, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । নারকেল জলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকে যা রক্তচাপের রোগীদের জন্য খুবই সহায়ক । যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের নারকেল জল খাওয়া উচিত ।
হাড় মজবুত করে: নারকেলের মধ্যে উপস্থিত ম্যাঙ্গানিজ এবং ফসফরাস হাড়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ: এতে পলিফেনল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে । এটি অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করে ।
শক্তির উৎস: নারকেল জল পান করা আপনাকে তাৎক্ষণিক শক্তি দেয় । এটি খাওয়া বা পান করা শক্তির একটি চমৎকার উৎস । এতে মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড (MCT) থাকে যা এক ধরণের স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং এটি শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা শক্তিতে পরিণত হয় ।
ওজন কমানো: ওজন কমানোর অন্যতম সহজ উপায় হল নারকেল জল । যাঁরা পেটের মেদ নিয়ে চিন্তিত তাঁদের নারকেল জল খাওয়া উচিত । এটি পান করলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে এবং খিদে কমে যায় ।
কিডনি পাথর: পাথর থেকে মুক্তি পেতে যতটা সম্ভব জল পান করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা । পাথরের ক্ষেত্রে নারকেল জল খাওয়া খুবই উপকারী । এই কারণে কিডনিতে বেশি পাথর তৈরি হয় না এবং নির্মূল হয় ।
এটি শরীরের জন্য ছাড়াও চুল ও ত্বকের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷ নারকেল তেল অনেক ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ৷ যা চুলে ভালো প্রভাব ফেলে । এর পুষ্টিগুণ চুলকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে । নারকেল তেল দিয়ে মাসাজ করলে চুলকে দূষণ এবং তাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব ৷ আর্দ্রতার অভাবের কারণে চুল অতিরিক্ত পাতলা দেখায় ৷ তাই নারকেল তেল চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । এটি আপনার চুলকে গভীরভাবে ময়শ্চারাইজ করে, যা আগের থেকে সফ্ট ও ঘন দেখাতে সাহায্য করে ৷
এছাড়াও কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারকেল তেল খুবই কার্যকর ৷ তাই মহিলারা এটি ব্যবহার করে থাকেন । অবশ্যই এটি বেশ সস্তা ৷ এথাড়াও এটি এটি আপনার মুখের বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা বাড়াতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)