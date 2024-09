এগুলি হতে পারে অবাঞ্ছিত লোমের কারণ, এই ঘরোয়া উপায়ে দূর করতে পারেন - Unwanted Hair on Face Reason

ETV Bharat / health

এগুলি হতে পারে অবাঞ্ছিত লোমের কারণ, এই ঘরোয়া উপায়ে দূর করতে পারেন - Unwanted Hair on Face Reason

কলকাতা: কিছু মহিলাদের মুখের অবাঞ্ছিত লোম বেশি হয় । মুখের লোম দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয় । তবে বিশেষজ্ঞরা জানান, কিছু টিপসের মাধ্যমে এগুলি দূর করা সম্ভব ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির সমস্যার কারণে কোনও কোনও মহিলার ক্ষেত্রে কর্টিসল খুব কম নিঃসৃত হয় । একে 'অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া' বলা হয় । শরীরে কর্টিসল উৎপাদনের অভাবে পুরুষদের মতো দাড়ি ওঠার সম্ভাবনা থাকে । তবে বিশেষজ্ঞরা জানান, এই সমস্যা পনের হাজারে একজনেরই হতে পারে । কর্টিসল কম হলেই নয়, প্রয়োজনের বাইরে যখন তা নির্গত হয় তখন মুখে অবাঞ্ছিত লোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । একে 'কুশিংস সিনড্রোম' বলে । বলা হয়, যারা বিভিন্ন চিকিৎসা কারণে স্টেরয়েড গ্রহণ করেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায় । আর্থ্রাইটিস এবং অ্যাজমার মতো সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের কারণেও এই সমস্যা হতে পারে ।

চিকিৎসকরা জানান, কিছু মানুষের হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে PCOS সমস্যা দেখা দেয় । কিছু মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করেন । এই ওষুধগুলি কিছুজনের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন নিঃসরণের মাত্রা বাড়ায় । বিশেষজ্ঞরা জানান এই ওষুধের ফলে লোম হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায় ৷

ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি জার্নাল (Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology) অনুসারে, মহিলাদের চিবুকের অবাঞ্ছিত চুলের প্রধান কারণ অ্যান্ড্রোজেন হরমোন । এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিছুজনের মধ্যে বুকে এবং উপরের ঠোঁটে চুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে । ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডার্মাটোলজির ডাক্তার রোহিনী ভি. শাহ এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এছাড়াও ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন (National Library of Medicine) রিপোর্টের ভিত্তিতে অবাঞ্ছিত লোমের কিছু গবেষণা করা হয়েছে ৷