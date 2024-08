মহিলাদের পাইলসের সমস্যা কেন হয় ? - Piles In Women Causes

ETV Bharat / health

মহিলাদের পাইলসের সমস্যা কেন হয় ? - Piles In Women Causes

পাইলস কী (What Is Piles) ?

তিনি আরও বলেন, "কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে এই সমস্যা আরও বাড়ে ৷ একইভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে এক জায়গায় কাজ করলেও পাইলস হতে পারে ৷ মানসিক চাপের কারণেও মহিলাদের অনেক সময় পাইলস হয় ।"

এছাড়া বয়স্ক ব্যক্তিরা টয়লেটে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও এই সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে । সুতরাং, পাইলস যখন তাঁদের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, সেটা নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো । একইভাবে যদি জানা যায় পাইলসের সমস্যা শুরু হয়েছে, তাহলে অস্ত্রোপচার ছাড়াই লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে সংশোধন করা যায় ৷ এটি দ্রুত নিরাময় সম্ভব ৷

কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত (What precautions should be taken) ?

চিকিৎসক পরামর্শ দেন, পাইলসের প্রাথমিক পর্যায়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে মহিলাদের বেশি জলপান করার পাশাপাশি কিছু খাদ্যতালিকা মেনে চলতে হবে । আঁশ ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাদ্য তালিকায় রাখা প্রয়োজন । একইভাবে খোসাযুক্ত বাদাম খাদ্যের অংশ হওয়া উচিত । যদি গুরুতর কোনও সমস্যা হয় দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ৷

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷