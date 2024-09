ডায়াবেটিসেও কোষ্ঠকাঠিন্য ? কীভাবে নিরাময় সম্ভব - Constipation In Diabetes Patient

ETV Bharat / health

ডায়াবেটিসেও কোষ্ঠকাঠিন্য ? কীভাবে নিরাময় সম্ভব - Constipation In Diabetes Patient

কলকাতা: আজকাল কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সাধারণ হয়ে উঠেছে । কোষ্ঠকাঠিন্য অস্বস্তিকর এবং উদ্বেগজনক হতে পারে । যদি স্বাভাবিকের চেয়ে কম মলত্যাগ হয়, মল ত্যাগ করতে দীর্ঘ সময় লাগে বা শক্ত মল হয়, তাহলে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে । প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের জীবনে কোনও না কোনও সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করে এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা অল্প বয়স্ক লোকদের তুলনায় এই অবস্থার অভিজ্ঞতা বেশি করে । কোনও কোনও সময় কোষ্ঠকাঠিণ্য মারাত্মক নাও হতে পারে ৷

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ এম রাজ্যলক্ষ্মী বলেন, "খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কারণে মানুষ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকেন ৷ এমন পরিস্থিতিতে এটি উচ্চ রক্তচাপ, আর্থ্রাইটিসের মতো অন্যান্য সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে । এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি ৷"

ডায়াবেটিস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মধ্যে সম্পর্ক কী (What is the relationship between diabetes and constipation)?

ডায়াবেটিস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মধ্যে একটি সংযোগ থাকতে পারে । ডায়াবেটিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে । কিছু নিয়ম মানা এর উপযুক্ত চিকিৎসা হতে পারে ৷ ডায়াবেটিস ক্রমাগত উচ্চ রক্তে শর্করার মাত্রা সৃষ্টি করতে পারে ৷ যা কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে ।

কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ

সপ্তাহে তিনবারের কম মলত্যাগ করলে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে । মলত্যাগের মধ্যে স্বাভাবিক সময় ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয় ।

সপ্তাহে তিনবারের কম মলত্যাগ, মলত্যাগে অসুবিধা, শক্ত মল ইত্য়াদি ৷

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ কী (What causes constipation)?

বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় এমন অনেক সাধারণ চিকিৎসা অবস্থা, সেইসাথে ওষুধের কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে ।

চিকিৎসা অবস্থা: স্বাভাবিক মলত্যাগের জন্য ব্যবহৃত পেশী বা স্নায়ুকে প্রভাবিত করে এমন ব্যাধি ৷ যেমন, স্ট্রোক, পারকিনসন্স ডিজিজ বা মেরুদণ্ডের আঘাত ইত্যাদি কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।

পর্যাপ্ত ফাইবার ও জল পান না করা (ডিহাইড্রেশন)। শরীরচর্চা না করা । আপনার নিয়মিত রুটিনে পরিবর্তন, যেমন ভ্রমণ, খাবার খাওয়া বা বিভিন্ন সময়ে ঘুমানোর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে । হরমোন বা মেটাবলিজমকে প্রভাবিত করে এমন অবস্থা যেমন-ডায়াবেটিসও কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে ।

অন্যান্য চিকিৎসার প্রভাব কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে টিউমার বা অন্যান্য ব্লকেজ, পেলভিক ফ্লোর ডিসঅর্ডার এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার যেমন ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম ।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ শুধু খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন নয়, এর আরও অনেক কারণ রয়েছে: আসীন জীবনধারা, খাবারের অনিয়মিত ব্যবহার, খাদ্যে ফাইবারের অভাব, জলের অভাব, কফি এবং চা অত্যধিক পান, অ্যালকোহল সেবন এবং ধূমপান, উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ ।