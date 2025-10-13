সর্দি লাগলে কণ্ঠস্বর বদলে যাওয়ার আসল কারণ জানেন ?

সর্দি লাগলে কণ্ঠস্বর বদলে যাওয়ার আসল কারণ জানেন ?
আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন আপনার সর্দি লাগলে কণ্ঠস্বর বদলে যায় ? জেনে নিন কারণ ৷
Published : October 13, 2025 at 12:34 PM IST
তুমি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন সর্দি-কাশিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে গলার আওয়াজও অন্যরকম শোনায় ? বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, বরং শরীরের ভেতরে চলমান একটি আকর্ষণীয় প্রক্রিয়ার ফলাফল ।
গলার প্রদাহ সবচেয়ে সাধারণ কারণ: যখন ঠান্ডা বা ভাইরাল সংক্রমণ শরীরকে আঁকড়ে ধরে, তখন এর প্রভাব কেবল নাক এবং গলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না । শব্দ উৎপন্নকারী কণ্ঠনালী যা তাদের মধ্য দিয়ে যায়, তাও প্রভাবিত হয় । আপনার গলায় অবস্থিত এই কণ্ঠনালীগুলি, বাতাস তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হয় ও শব্দ উৎপন্ন করে । যার ফলে কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায় ৷
শ্লেষ্মারও একটা প্রভাব রয়েছে: ঠান্ডা লাগার সময় গলায় যে শ্লেষ্মা জমে তা আপনার কণ্ঠস্বরকেও পরিবর্তন করে । এই স্তরটি কণ্ঠনালীর স্তূপকে আটকে রাখে, যা তাদের অবাধে কম্পন করতে বাধা দেয় । এটি কর্কশ বা ভিন্ন স্বরের একটি প্রধান কারণ । কখনও কখনও ঠান্ডা লাগা সেরে যাওয়ার পরেও যদি শ্লেষ্মা দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তাহলে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে বেশি সময় লাগতে পারে ।
কাশি সমস্যা বাড়াতে পারে: যখন গলা ব্যথা হয় তখন বারবার কাশির মাধ্যমে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি । কিন্তু এই অভ্যাসের বিপরীত প্রভাব পড়তে পারে । এটি করার ফলে কণ্ঠনালীর উপর চাপ এবং চাপ বৃদ্ধি পায় । ফলস্বরূপ, কণ্ঠস্বর আরও ক্লান্ত বা কর্কশ হয়ে যায় ।
কণ্ঠস্বর কেন কর্কশ শোনায় ?
যখন কণ্ঠনালীর স্তূপ ফুলে যায়, তখন তাদের আকার এবং পুরুত্ব বৃদ্ধি পায় । এটি পুরু গিটারের তারগুলি কীভাবে গভীর শব্দ উৎপন্ন করে তার অনুরূপ । অন্য কথায়, ফোলা কণ্ঠনালীর স্তূপগুলি আরও ধীরে ধীরে কম্পিত হয় এবং তাদের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায় ৷ যারফলে কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায় ।
এই সমস্যার সহজে মুক্তি পাওয়ার উপায়: আপনার স্বর দ্রুত নিরাময়ের জন্য, আপনি কিছু কার্যকর টিপস অনুসরণ করতে পারেন:
সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং সম্ভব হলে রুম হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন । এটি গলার প্রদাহ কমায় এবং শ্লেষ্মা পাতলা করে ।
আপনার গলাকে প্রকৃত বিশ্রাম দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমনকি মৃদু কথা বলা বা ফিসফিসিয়ে কথা বলাও ভোকাল কর্ডগুলিকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, তাই কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকাই ভালো ।
যদি দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরেও আপনার কণ্ঠস্বরের উন্নতি না হয়, তাহলে এটি কোনও গভীর সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ৷ যেমন ভোকাল কর্ডে সিস্ট বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3439613/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)