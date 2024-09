ETV Bharat / health

চোখের সমস্যা ? সুগার আছে কিনা চেক করেছেন তো - Diabetic Eye Problems

কলকাতা: চোখ সুস্থ রাখতে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । চোখে কোনও রোগ হলে অন্ধত্বের আশঙ্কা থাকতে পারে । এই কারণেই চোখের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা । বর্তমানে বেশিরভাগ সুগারের রোগী চোখের সমস্যায় ভুগছেন । যারফলে চোখের সমস্যার মধ্যে রয়েছে ছানি, গ্লুকোমা, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এবং ম্যাকুলার এডিমা । জেনে নিন, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি কী এবং কীভাবে ডায়াবেটিক রোগীরা এই সমস্যা থেকে এড়াতে পারেন ?

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি কী (What is Diabetic Retinopathy) ?

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এমন একটি সমস্যা যা রক্তে শর্করায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের রেটিনাকে প্রভাবিত করে । রেটিনায় রক্ত ​​সরবরাহকারী খুব পাতলা শিরাগুলির ক্ষতির কারণে এটি ঘটে । এটিকে এভাবে বুঝুন, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হল একটি চোখের অবস্থা যা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং অন্ধত্বের কারণ হতে পারে । এটি রেটিনার রক্তনালীকে প্রভাবিত করে । সময়মতো চিকিৎসা না করালে ব্যক্তি অন্ধত্বের শিকার হতে পারেন । আপনার ডায়াবেটিস থাকলে বছরে অন্তত একবার চোখের পরীক্ষা করানো জরুরি । ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির প্রাথমিকভাবে কোনও উপসর্গ নাও থাকতে পারে ৷ তবে প্রাথমিকভাবে এটি শনাক্ত করা আপনাকে দৃষ্টি রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করতে পারে । সুগার নিয়ন্ত্রণ, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং আপনার ওষুধ গ্রহণ আপনাকে দৃষ্টি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে ।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of diabetic retinopathy)?

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত কোনও উপসর্গ থাকে না । কিছুজন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করে, যেমন পড়তে বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হয় । রোগের পরবর্তী পর্যায়ে, রেটিনার রক্তনালীগুলি ভিট্রিয়াসে (জেলের মতো তরল যা আপনার চোখ পূর্ণ করে) নিষ্কাশন করতে শুরু করে । যদি এটি ঘটে তবে আপনি অন্ধকার, ভাসমান দাগ বা রেখাগুলি দেখতে পাবেন যা দেখতে মাকড়সার জালের মতো । কখনও কখনও, দাগগুলি নিজেরাই সেরে যায় ৷ তবে অবিলম্বে চিকিৎসা করা গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসা ছাড়া, চোখের পিছনে দাগ তৈরি হতে পারে । রক্তনালী থেকে আবার রক্তপাত শুরু হতে পারে বা রক্তপাত আরও খারাপ হতে পারে ।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির কারণে অন্য কোন সমস্যা হতে পারে কি ?

ডায়াবেটিক ম্যাকুলার এডিমা (DME)- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত 15 জনের মধ্যে প্রায় 1 জনের DME বিকাশ হতে পারে । ডিএমই ঘটে যখন রেটিনার রক্তনালীগুলি ম্যাকুলায় তরল লিক করে । এই কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ।

নিওভাসকুলার গ্লুকোমা- ​​ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রেটিনা থেকে অস্বাভাবিক রক্তনালীগুলি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং চোখ থেকে তরল বের হতে বাধা দিতে পারে । এটি এক ধরণের গ্লুকোমা (চোখের রোগের একটি গ্রুপ যা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং অন্ধত্বের কারণ হতে পারে) সৃষ্টি করে ।

রেটিনাল বিচ্ছিন্নতা- ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আপনার চোখের পিছনে একটি দাগ তৈরি করতে পারে । যখন দাগগুলি আপনার চোখের পেছন থেকে আপনার রেটিনাকে দূরে টেনে নেয়, তখন একে ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বলে ।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির কারণ কী (What causes diabetic retinopathy) ?

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ডায়াবেটিসের কারণে উচ্চ রক্তে শর্করার কারণে হয় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার রক্তে খুব বেশি সুগারের মাত্রা রেটিনার ক্ষতি করতে পারে ।

ডায়াবেটিস সারা শরীরে রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । আপনার চোখের ক্ষতি শুরু হয় যখন আপনার রক্তের সুগারের আপনার রেটিনার দিকে পরিচালিত ছোট রক্তনালীতে পরিবর্তন ঘটায় । এই পরিবর্তনগুলি রক্ত ​​​​প্রবাহকে কঠিন করে তোলে ৷ যারফলে রক্তনালীগুলি বন্ধ হয়ে যায় যা তরল বা রক্তপাত করে । এই অবরুদ্ধ রক্তনালীগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য, আপনার চোখে নতুন রক্তনালীগুলি বৃদ্ধি পায় যা আর সঠিকভাবে কাজ করে না । এই নতুন রক্তনালীগুলি থেকে সহজেই রক্তপাত হতে পারে ।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী ?