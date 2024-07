বাচ্চার হাইট নিয়ে চিন্তিত ? সমাধান আপনার হাতের মুঠোয় - Height Increase Foods

ETV Bharat / health

বাচ্চার হাইট নিয়ে চিন্তিত ? সমাধান আপনার হাতের মুঠোয় - Height Increase Foods

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা: লম্বা সুন্দর দেহের গঠন কে না চায় ? প্রতিটি মানুষের একটা ইচ্ছা থাকে তাঁর উচ্চতা হবে একটু বেশি হবে । তার জন্য অনেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন কী ভাবে নিজের উচ্চতা বাড়াবেন । এছাড়াও ছোট থেকে উচ্চতার বিষয়ে নজর দেওয়া ভালো ৷ সঠিক শারীরিক পরিচর্যা করলে উচ্চতা বেশ কিছুটা বাড়ে । তবে শরীরচর্চার সঙ্গে পুষ্টিরও প্রয়োজন ৷ যা উচ্চতা বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করে । তাই যাঁরা উচ্চতা নিয়ে ভাবছেন, তারা প্রতিদিনের খাবারে প্রটিন, ভিটামিন, মিনারেল যুক্ত খাবার রাখা প্রয়োজন ৷

এছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন লম্বা হতে সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট ধরণের খাবার ঘন ঘন দেওয়া উচিত । এগুলির মাধ্যমে শিশুরা দ্রুত উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে । এবার দেখা যাক কোন কোন খাবার উচ্চতা বাড়তে সাহায্য করবে (Some foods will help increase height) ।

দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য: দুধ এবং কিছু ধরনের দুগ্ধজাত খাবারে ভিটামিন ডি থাকে । এটি হাড়ের সুস্থ বৃদ্ধিতে অনেক সাহায্য করে । এগুলিতে ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন), ভিটামিন বি 12 এর মতো অন্যান্য পুষ্টিও রয়েছে । বিশেষজ্ঞরা বলেন, এইগুলি উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য় করে ।

সয়াবিন: সয়াবিন প্রোটিন সমৃদ্ধ । এটি হাড় এবং পেশী বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য । এছাড়াও সয়াবিনে উপস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিড কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । সয়াবিনে ক্যালসিয়ামও বেশি থাকে । এটি শিশুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে । তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন সয়াবিন দিয়ে খাবার বানানো উচিত । এটি বাচ্চাদেরও বিভিন্ন আইটেম বানিয়ে দিতে পারেন ৷