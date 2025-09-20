নখ দেখেই বোঝা যাবে আপনার শরীরের অবস্থা ! জানুন বিস্তারিত
আপনার নখ প্রায়শই ইঙ্গিত দেয় আপনি পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছেন না অথবা আপনার হজমশক্তি খারাপ । নখের অবস্থা দেখে সমস্যা নির্ণয় করতে পারেন ৷
Published : September 20, 2025 at 10:08 AM IST
আপনার নখের আকৃতি বা আকার ভিন্ন হতে পারে ৷ কিন্তু ঘন ঘন দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া অথবা হলুদ হয়ে যাওয়া, কালো এবং সাদা দাগ দেখা দেওয়া কোনও চিকিৎসাগত অবস্থার লক্ষণ হতে পারে । তাছাড়া ভিটামিনের অভাব বা দুর্বলতার লক্ষণও আপনার নখে দেখা দিতে পারে । তাই সতর্ক থাকুন এবং এই পরিবর্তনগুলির দিকে অবশ্যাই মনোযোগ দিন ।
সহজেই ভেঙে যাওয়া নখ: সাধারণত হাত ভেজা বা খুব শুষ্ক থাকলে এটি ঘটে ৷ তবে দুর্বল এবং ভাঙা নখ হাইপোথাইরয়েডিজম বা আয়রনের ঘাটতির ইঙ্গিতও দিতে পারে । যদি এটি একটি সাধারণ ঘটনা হয়, তাহলে জল ধরার সময় বা বাসন পরিষ্কার করার সময় গ্লাভস পরতে ভুলবেন না এবং হাতে ময়েশ্চারাইজার লাগান ।
নখ কামড়ানো: এটি তখন ঘটে যখন আপনি আপনার নখকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন ৷ খুব জোরে চাপ দেন, অথবা খুব দ্রুত নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করেন । যদি এটি আয়রনের ঘাটতির কারণে না হয়, তাহলে প্রতিটি কাজের পরে আপনার নখে লোশন লাগাতে ভুলবেন না ।
জিগজ্যাগ লাইন: যদি আপনার নখের কিউটিকলের কাছে অনুভূমিক বা তির্যক রেখা লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাদের রঙের কোনও পরিবর্তন না হয় ৷ তাহলে এটি স্বাভাবিক । তবে এটি কিডনি রোগ বা অন্য কোনও অবস্থার লক্ষণ হতে পারে । এই সমস্যার ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন ।
যখন নখের রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করে:
হলুদ নখ: এই বিবর্ণতা স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও সংক্রমণের কারণেও হতে পারে । নেলপলিশে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলিও নখ হলুদ হতে পারে । এগুলি এই অবস্থার লক্ষণও হতে পারে:
থাইরয়েড সমস্যা, সোরিয়াসিস, ডায়াবেটিস ইত্যাদি ৷
এই সমস্যায় কী করবেন ? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, চা গাছের তেল বা ভিটামিন ই তেলের মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলি নখ হলুদ হওয়ার চিকিৎসায় কার্যকর ।
কালো রেখা: এটিকে স্প্লিন্টার হেমোরেজ বলা হয় । কখনও কখনও নখে কালো-বাদামি রেখা দেখা যায় । সাধারণত নখে আঘাতের কারণ হয়, তবে এটি সোরিয়াসিস, নখ মেলানোমা বা এন্ডোকার্ডাইটিসের কারণেও দেখা যেতে পারে।
সাদা দাগ: নখে বিচ্ছিন্ন সাদা দাগ জিঙ্কের ঘাটতি নির্দেশ করে । তবে এটি নিম্নলিখিত কারণেও হতে পারে:
অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া ।
ছত্রাকের সংক্রমণ ।
নখে আঘাত ।
https://www.aad.org/public/everyday-care/nail-care-secrets/basics/nail-changes-dermatologist-should-examine
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- এই ফলে কমলালেবুর চেয়েও বেশি ভিটামিন সি রয়েছে, প্রতিদিন খেলে বহু শারীরিক সমস্যা দূর হবে
- কী এই বিরল রোগ মস্তিষ্ক খাওয়া অ্যামিবা ? বাংলাতেও এর সংক্রমণ বাড়ছে ! জেনে নিন এর ভয়াবহ লক্ষণগুলি
- চিনির বদলে বিকল্প উপাদান বেছে নিয়েছেন ? মস্তিষ্কের বয়স আরও দ্রুত কমছে ! গবেষণায় উঠে এল ভয়ংকর তথ্য
- সকালে ঘুম থেকে উঠে এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন ? এখনই সাবধান হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন