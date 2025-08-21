বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে এবং হাড় ভাঙা, জয়েন্টে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে থাকে । এই সমস্যাগুলি এড়াতে আমরা প্রায়শই খাদ্যতালিকায় দুধ বা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয় । কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের খাদ্যতালিকায় এমন কিছু খাবার রয়েছে যা হাড়ের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।
এই জিনিসগুলি শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয় অথবা শরীর থেকে তা অপসারণের কাজ করে । অতএব, সুস্থ হাড়ের জন্য, কেবল আমরা কী খাই তার দিকে মনোযোগ দেওয়া যথেষ্ট নয় ৷ তবে আমাদের কী খাওয়া উচিত নয় সেদিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত । জেন নেওয়া প্রয়োজন কোন খাবারগুলি ধীরে ধীরে হাড়কে দুর্বল করে তোলে ।
অতিরিক্ত নুন খাওয়া: অতিরিক্ত নুন খাওয়া হাড়ের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদগুলির মধ্যে একটি । যখন আপনি উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত খাবার খান, যেমন প্যাকেটজাত খাবার, চিপস, নমকিন, প্রক্রিয়াজাত খাবার, আচার ইত্যাদি, তখন শরীর অতিরিক্ত সোডিয়াম প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয় । এই প্রক্রিয়ায়, ক্যালসিয়ামও শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । যদি এটি ক্রমাগত চলতে থাকে, তাহলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাব শুরু হয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ।
ঠান্ডা পানীয় এবং কার্বনেটেড পানীয়: ঠান্ডা পানীয় এবং কোমল পানীয়তে উচ্চ পরিমাণে ফসফরিক অ্যাসিড থাকে । এই অ্যাসিড রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাড় থেকে ক্যালসিয়াম টেনে নিয়ে কাজ করে । অতএব, এই পানীয়গুলি পান করলে হাড়ের ক্যালসিয়াম কমে যায় ।
ক্যাফাইনযুক্ত পানীয়: অত্যধিক কফি, চা, বা এনার্জি ড্রিংক পান করাও হাড়ের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । ক্যাফিন শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণ কমিয়ে দেয় এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের ক্ষয় ঘটায় । যদিও দিনে এক বা দুই কাপ চা বা কফি পান করলে কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না, তবে বেশি পরিমাণে পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ ।
অ্যালকোহল: অ্যালকোহল সরাসরি অস্টিওব্লাস্টের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে ৷ যা হাড় গঠনের সঙ্গে জড়িত কোষ । এটি শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শোষণে বাধা দেয়, যা হাড়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যাঁরা খুব বেশি অ্যালকোহল পান করেন তাদের ধীরে ধীরে হাড় দুর্বল হতে শুরু করে ।
অত্যধিক মিষ্টি খাওয়া: অত্যধিক চিনিযুক্ত জিনিস, যেমন মিষ্টি, কেক, পেস্ট্রি, সিরিয়াল ইত্যাদি, শরীরে অ্যাসিডিটি এবং প্রদাহ বাড়ায় । এরফলে, শরীর হাড় থেকে ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ গ্রহণ করে, যার ফলে হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস পায় ।
প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত খাবার: ফ্রোজেনযুক্ত খাবার, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, চিপস এবং রেডি-টু-ইট স্ন্যাকসের মতো প্রক্রিয়াজাত খাবারে কেবল উচ্চ পরিমাণে লবণ থাকে না, বরং প্রিজারভেটিভ এবং অন্যান্য রাসায়নিকও থাকে । এই সবই শরীরের প্রাকৃতিক খনিজ ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
সুস্থ হাড়ের জন্য খাবার: এনএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী, একটি স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য আপনাকে ছোটবেলা থেকেই সুস্থ হাড় তৈরি করতে এবং সারা জীবন ধরে তা বজায় রাখতে সাহায্য করবে ।
আপনার হাড় সুস্থ রাখার জন্য পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম এবং আপনার শরীরকে ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করার জন্য ভিটামিন ডি প্রয়োজন । হাড়ের দুর্বল স্বাস্থ্য রিকেটস এবং অস্টিওপোরোসিসের মতো অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে পড়ে যাওয়ার ফলে হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় । একটি ভালো খাদ্যাভ্যাস সুস্থ হাড়ের জন্য অন্যতম উপাদান, যার মধ্যে রয়েছে ব্যায়াম এবং অস্টিওপোরোসিসের জন্য কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এড়ানো ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)