ETV Bharat / health

স্কিন সাইক্লিং কী ? যা ত্বককে দিতে পারে নতুন জীবন - skin cycling for your healthy Skin

কলকাতা: স্কিন সাইক্লিং হল সোশাল মিডিয়ায় স্কিন কেয়ার রুটিনগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত । স্কিন সাইক্লিং হল ত্বকের যত্নের রুটিনের একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি যা ত্বকের জন্য বিশ্রামের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয় ।

ত্বককে সুস্থ রাখার কিছু সহজ নিয়ম আছে । নিয়মিত পরিষ্কার করা, ময়শ্চারাইজ করা এবং সর্বদা এসপিএফ প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি । প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই সমস্ত প্রসাধনী প্রয়োগ করার পরিবর্তে, শুধুমাত্র এক্সফোলিয়েশনের জন্য সক্রিয় উপাদান (যেমন রেটিনল) এবং শুধুমাত্র ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে ত্বক পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে । এই পদ্ধতিটি ত্বকের জ্বালা কমানোর জন্য সর্বাধিক উপায় হতে পারে ।

স্কিন সাইক্লিং কী (What is skin cycling) ?

সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিওতে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ জয়শ্রী শারদের মতে, স্কিন সাইক্লিং একটি জটিল প্রক্রিয়ার মতো মনে হতে পারে ৷ তবে এটি কমবেশি এমন কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে যা আপনার ত্বককে রক্ষা করতে এবং স্বাস্থ্যকর চেহারার ত্বক প্রদান করতে সহায়তা করে ।

এই পদ্ধতি শুরু করার জন্য আলাদা আলাদা দিনের সময়সূচী অনুসরণ করা উচিত ৷ প্রতিদিন রাতে ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বেছে নেওয়া উচিত । প্রথম রাতে এক্সফোলিয়েশন দিয়ে শুরু করুন, এবং তারপরে দ্বিতীয় রাতে রেটিনল । তৃতীয় এবং চতুর্থ রাতে, ত্বকের সুরক্ষার জন্য সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন । তারপর সপ্তাহে চার দিন এই চক্রটি পুনরাবৃত্তি করুন ৷ একদিনেই ময়েশ্চারাইজার থেকে শুরু করে সিরাম ব্যবহার করা হলে ত্বকের জন্য ক্ষতি হতে পারে ৷

স্কিন সাইক্লিং- এর সুবিধা কী (What are the benefits of skin cycling)?

1) ত্বককে মেরামত করতে সাহায্য করে: স্কিন সাইক্লিং প্রবণতা আপনার ত্বক মেরামত করার আগের চেয়ে সহজ করে তোলে । এই পদ্ধতিটি আপনার ত্বককে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং জল সরবরাহ করে । ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, এই স্কিন সাইক্লিং ত্বকের যত্নের রুটিনে এক অবসম্ভাবী হিসাবে কাজ করে ৷ এছাড়াও ত্বককে অ্যালার্জি মুক্ত করতে সহায়তা করে ৷

2) ত্বকে প্রতিকূল প্রভাব কমায়: আপনি কি ত্বকের যত্নের জন্য একটি কঠোর রুটিন অনুসরণ করে ক্লান্ত ? তবে প্রতিদিনের ত্বকের যত্নের রুটিনে স্কিন সাইক্লিং অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ৷ এটি ত্বকের যত্নের পণ্যগুলির সম্ভাব্য প্রভাব যেমন জ্বালা, অ্যালার্জি ও ব্রেকআউট কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

3) ত্বককে সক্রিয় করে: স্কিন সাইক্লিং রুটিন অনুসরণ করলে রেটিনলের মতো অ্যাক্টিভ প্রকিয়াগুলি এক্ষেত্রে আরও কার্যকর হতে পারে । স্কিন সাইক্লিং আপনার ত্বককে রাসায়নিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য় করে ৷ যা আপনাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ভালো ফলাফল দিতে কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷