ফোন দেখতে গিয়ে হাতের আঙুল নড়াতে পারছেন না ? এই ব্যথাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়

যারা হাত বেশি ব্যবহার করেন, যেমন লেখালেখি বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, তাদের ট্রিগার ফিঙ্গার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ।

ট্রিগার ফিঙ্গার (Getty Image)
আঙুলের নড়াচড়ার জন্য টেন্ডন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয় । যদি টেন্ডনের প্রান্তগুলি ফুলে যায় এবং সঠিকভাবে নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়, তাহলে আঙুল বাঁকানো বা ঘোরানোর সময় ব্যথা বা শক্ত হয়ে যাওয়া অনুভূত হয় এবং একে ট্রিগার ফিঙ্গার সমস্যা বলা হয় । বারবার হাত ধরা বা ব্যবহারের কারণে এই সমস্যা হতে পারে ।

আজকের ডিজিটালযুগে আমরা ফোন বা লাপটপ চালানোর প্রবণতা বেশি বেড়েছে ৷ কাজ, বিনোদন থেকে সমাজমাধ্যম সবকিছুর জন্যই মুঠোফোন কিংবা ট্যাবের উপর ভরসা করতে হয় । সারাদিন ধরে আঙুল দিয়ে ফোনে স্ক্রল করার অভ্যাসে কিন্তু ট্রিগার ফিঙ্গারের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

জেনে নেওয়া প্রয়োজন এটি কী ও কীভাবে এড়ানো যায় ?

কী কারণেই ট্রিগার ফিঙ্গার হয় ?

যখন আঙুল বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টেন্ডন ফুলে যায়, তখন তাঁদের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তারা সঠিকভাবে নড়াচড়া করতে অক্ষম হয় । এরফলে আঙুল বা বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ব্যথা হয় । সমস্যাটি সাধারণত ইডিওপ্যাথিক (কোনও কারণ জানা নেই)। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ট্রিগার ফিঙ্গার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

কাদের ঝুঁকি থাকে ?

40 বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিরা: 40 বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের টেন্ডন ক্ষয়ের কারণে ট্রিগার ফিঙ্গার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ।

মহিলারা: হরমোনজনিত কারণে, মহিলাদের টেন্ডনের নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং ট্রিগার ফিঙ্গার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

হাতের অতিরিক্ত ব্যবহার: হাতল ধরা বা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো অনেক কাজ করলে টেন্ডনের উপর বেশি চাপ পড়ে ।

রোগ: ডায়াবেটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস টেন্ডনের প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ায় ।

পুরোনো হাতের আঘাত: যাঁদের আগে হাতে আঘাত লেগেছে তারা ট্রিগার ফিঙ্গারের শিকার হতে পারেন ।

লক্ষণ:

আঙুলের শক্ত হওয়া: এর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল আঙুলের শক্ত হওয়া, বিশেষ করে সকালে । ট্রিগার ফিঙ্গার দ্বারা আক্রান্ত আঙুলটি শক্ত বোধ করতে পারে বা এটি নাড়াতে অসুবিধা হতে পারে ।

এছাড়াও ট্রিগার ফিঙ্গারের সমস্যা দেখা গেলে, আঙুল নাড়ার সময় কাটা-কাটা শব্দ শোনা যেতে পারে । কখনও কখনও মনে হয় আঙুলটি সঠিকভাবে নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না ।

ব্যথা বা ফোলাভাব: বুড়ো আঙুলের গোড়ায় ব্যথা অনুভব করা । এমন পরিস্থিতিতে জিনিস তোলা বা হাত ব্যবহার করা ব্যথাজনক হতে পারে ।

আঙুলটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নাড়াচাড়া করা প্রয়োজন: ট্রিগার ফিঙ্গার দ্বারা আক্রান্ত আঙুলটি কেবল সীমিত দূরত্ব পর্যন্ত এগিয়ে-পিছনে চলতে পারে । লেখা, টাইপ করার মতো কাজগুলি অত্যন্ত কঠিন এবং বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে ।

আঙুলটি বাঁকানো থাকে: সমস্যাটি আরও খারাপ হলে, আঙুলটি বাঁকানো অবস্থানে আটকে যায়, যা সোজা করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

এইভাবে ট্রিগার ফিঙ্গার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন: যদিও প্রতিবার ট্রিগার ফিঙ্গার ধরার ঝুঁকি এড়ানো কঠিন, তবে আপনি এই পদ্ধতিগুলি দিয়ে এটি কমাতে পারেন ৷

হাতের উপর বারবার চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলুন: এমন কাজ করা এড়িয়ে চলুন যেখানে আপনাকে বারবার কিছু ধরতে হয় । জোর করে হাত নাড়ানোর চেষ্টা করবেন না ।

হাতগুলিকে বিরতি দিন: যদি আপনার কাজ বা আপনার শখের মধ্যে প্রচুর হাতের কাজ থাকে, তাহলে মাঝে মাঝে বিরতি নিতে ভুলবেন না । এমন সরঞ্জাম ব্যবহার করুন যা হাতের উপর চাপ কমায়, এটি ট্রিগার ফিঙ্গারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে ।

হাত প্রসারিত করুন এবং শক্তি বৃদ্ধি করুন: নিয়মিত হাতের ব্যায়াম করলে টেন্ডন নমনীয় হয় এবং হাতের শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

রোগ নিয়ন্ত্রণ করুন: ডায়াবেটিস বা আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত রোগীরা যদি তাদের সমস্যাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, তাহলে ট্রিগার ফিঙ্গার হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় । এমন পরিস্থিতিতে, একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ৷ যদি আপনার আঙুল বাঁকানো অবস্থায় আটকে থাকে এবং ব্যথা বৃদ্ধি পায়, তাহলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

