ETV Bharat / health

খুব বেশি পরিমাণে প্রোটিন খেলে শরীরে হতে পারে মহাবিপদ, আজই সাবধান হয়ে যান - PROTEIN

সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সঠিক খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় ৷

Health News
প্রোটিন বেশি খেলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read

সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যখন আমরা একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পায় । শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয় । প্রোটিনও এরমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অপরিহার্য পুষ্টি । যাঁরা তাদের ফিটনেসের প্রতি বেশি যত্নশীল তাঁরা অনেকেই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করে থাকেন ।

আপনি কি জানেন অতিরিক্ত প্রোটিন খাওয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? প্রোটিন পেশী তৈরি করে ও শরীরকে সুস্থ রাখে । তবে এটি সর্বদা সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার স্বাস্থ্যের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷

বেশি প্রোটিন গ্রহণ শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ: বিশেষজ্ঞরা জানান, যদি আপনার কিডনি দুর্বল হয় তাহলে বেশি প্রোটিন গ্রহণ এড়িয়ে চলা উচিত । কারণ এটি কিডনিকে আরও বেশি কাজ করতে বাধ্য করে । প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে যা কিডনি থেকে বেরিয়ে আসে । যদি কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে এটি আরও খারাপ হতে পারে ।

বেশি প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । কারণ শরীর থেকে নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য আরও জলের প্রয়োজন । যদি আপনি বেশি প্রোটিন গ্রহণ করেন, তাহলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে ।

কখনও কখনও এমনও হয় যাঁরা বেশি প্রোটিন খান, তাদের মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে । এর কারণ হল কেটোসিস নামক একটি পরিস্থিতি, যেখানে শরীর থেকে কিছু দুর্গন্ধ তৈরি হয় । ব্রাশ করা এবং জল পান করলে এটি কিছুটা কমানো যেতে পারে ।

উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবারে প্রায়শই লাল মাংস এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার থাকে । এই জিনিসগুলি LDL বাড়াতে কাজ করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । বেশি প্রোটিন গ্রহণের ফলে শরীরে ফাইবারের অভাব হয় । এরফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা হতে পারে ।

সীমিত পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণের উপকারিতা

  • রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে
  • পেশী শক্তিশালী করে
  • ওজন কমাতেও উপকারী
  • হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
  • অতিরিক্ত খাওয়া প্রতিরোধ করে

আমাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি (Protein Deficiency) হলে যেমন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে । তেমনই প্রোটিনের আধিক্যের (Excessive Protein) ফলেও একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । মানবদেহে যদি ক্রমশ প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং তাহলে বিভিন্ন জটিল সমস্যা হতে পারে আমাদের শরীরে । আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । তবে অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে সমস্যা শুরু হয় ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4045293/

https://www.health.harvard.edu/nutrition/when-it-comes-to-protein-how-much-is-too-much

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. প্রতিদিন কটা আপেল খেলে শরীরে আশ্চর্যজনক উপকারিতা পাওয়া যায় জানেন ?
  2. এই ফলগুলি খেলেই সুগার থাকবে বশে, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন

সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যখন আমরা একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পায় । শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয় । প্রোটিনও এরমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অপরিহার্য পুষ্টি । যাঁরা তাদের ফিটনেসের প্রতি বেশি যত্নশীল তাঁরা অনেকেই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করে থাকেন ।

আপনি কি জানেন অতিরিক্ত প্রোটিন খাওয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? প্রোটিন পেশী তৈরি করে ও শরীরকে সুস্থ রাখে । তবে এটি সর্বদা সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার স্বাস্থ্যের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷

বেশি প্রোটিন গ্রহণ শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ: বিশেষজ্ঞরা জানান, যদি আপনার কিডনি দুর্বল হয় তাহলে বেশি প্রোটিন গ্রহণ এড়িয়ে চলা উচিত । কারণ এটি কিডনিকে আরও বেশি কাজ করতে বাধ্য করে । প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে যা কিডনি থেকে বেরিয়ে আসে । যদি কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে এটি আরও খারাপ হতে পারে ।

বেশি প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । কারণ শরীর থেকে নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য আরও জলের প্রয়োজন । যদি আপনি বেশি প্রোটিন গ্রহণ করেন, তাহলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে ।

কখনও কখনও এমনও হয় যাঁরা বেশি প্রোটিন খান, তাদের মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে । এর কারণ হল কেটোসিস নামক একটি পরিস্থিতি, যেখানে শরীর থেকে কিছু দুর্গন্ধ তৈরি হয় । ব্রাশ করা এবং জল পান করলে এটি কিছুটা কমানো যেতে পারে ।

উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবারে প্রায়শই লাল মাংস এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার থাকে । এই জিনিসগুলি LDL বাড়াতে কাজ করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । বেশি প্রোটিন গ্রহণের ফলে শরীরে ফাইবারের অভাব হয় । এরফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা হতে পারে ।

সীমিত পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণের উপকারিতা

  • রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে
  • পেশী শক্তিশালী করে
  • ওজন কমাতেও উপকারী
  • হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
  • অতিরিক্ত খাওয়া প্রতিরোধ করে

আমাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি (Protein Deficiency) হলে যেমন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে । তেমনই প্রোটিনের আধিক্যের (Excessive Protein) ফলেও একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । মানবদেহে যদি ক্রমশ প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং তাহলে বিভিন্ন জটিল সমস্যা হতে পারে আমাদের শরীরে । আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । তবে অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে সমস্যা শুরু হয় ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4045293/

https://www.health.harvard.edu/nutrition/when-it-comes-to-protein-how-much-is-too-much

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. প্রতিদিন কটা আপেল খেলে শরীরে আশ্চর্যজনক উপকারিতা পাওয়া যায় জানেন ?
  2. এই ফলগুলি খেলেই সুগার থাকবে বশে, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন

For All Latest Updates

TAGGED:

প্রোটিনHEALTH TIPSEAT TOO MUCH PROTEINPROTEIN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.