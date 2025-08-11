সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যখন আমরা একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পায় । শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয় । প্রোটিনও এরমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অপরিহার্য পুষ্টি । যাঁরা তাদের ফিটনেসের প্রতি বেশি যত্নশীল তাঁরা অনেকেই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করে থাকেন ।
আপনি কি জানেন অতিরিক্ত প্রোটিন খাওয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ? প্রোটিন পেশী তৈরি করে ও শরীরকে সুস্থ রাখে । তবে এটি সর্বদা সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার স্বাস্থ্যের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷
বেশি প্রোটিন গ্রহণ শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ: বিশেষজ্ঞরা জানান, যদি আপনার কিডনি দুর্বল হয় তাহলে বেশি প্রোটিন গ্রহণ এড়িয়ে চলা উচিত । কারণ এটি কিডনিকে আরও বেশি কাজ করতে বাধ্য করে । প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে যা কিডনি থেকে বেরিয়ে আসে । যদি কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে এটি আরও খারাপ হতে পারে ।
বেশি প্রোটিন গ্রহণ করলে আপনার শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । কারণ শরীর থেকে নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য আরও জলের প্রয়োজন । যদি আপনি বেশি প্রোটিন গ্রহণ করেন, তাহলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে ।
কখনও কখনও এমনও হয় যাঁরা বেশি প্রোটিন খান, তাদের মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে । এর কারণ হল কেটোসিস নামক একটি পরিস্থিতি, যেখানে শরীর থেকে কিছু দুর্গন্ধ তৈরি হয় । ব্রাশ করা এবং জল পান করলে এটি কিছুটা কমানো যেতে পারে ।
উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবারে প্রায়শই লাল মাংস এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার থাকে । এই জিনিসগুলি LDL বাড়াতে কাজ করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । বেশি প্রোটিন গ্রহণের ফলে শরীরে ফাইবারের অভাব হয় । এরফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা হতে পারে ।
সীমিত পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণের উপকারিতা
- রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে
- পেশী শক্তিশালী করে
- ওজন কমাতেও উপকারী
- হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
- অতিরিক্ত খাওয়া প্রতিরোধ করে
আমাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি (Protein Deficiency) হলে যেমন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে । তেমনই প্রোটিনের আধিক্যের (Excessive Protein) ফলেও একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । মানবদেহে যদি ক্রমশ প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং তাহলে বিভিন্ন জটিল সমস্যা হতে পারে আমাদের শরীরে । আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । তবে অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে সমস্যা শুরু হয় ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4045293/
https://www.health.harvard.edu/nutrition/when-it-comes-to-protein-how-much-is-too-much
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)