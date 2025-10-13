ওটস সবার জন্য উপকারী নয় ! স্বাস্থ্যকর হলেও কারা খাবেন না জানেন ?
আজকের দ্রুতগতির জীবনে ওটস একটি সুপারফু়ড ৷ তবে সবারজন্য খাওয়া ঠিক নয় ৷
Published : October 13, 2025 at 5:06 PM IST
সকালের ব্যস্ততার মধ্যে যখন আমরা খাবারের জন্য অনীহা প্রকাশ করি, তখন প্রথমেই যে জিনিসটি মনে আসে তা হল ওটস ৷ এটিকে স্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয় ৷ আমরা তাড়াতাড়ি এটি তৈরি করি, খাই এবং ভাবি, "এটি দিনের একটি স্বাস্থ্যকর শুরু ।" এর উপকারিতা সম্পর্কে খবরের কাগজ থেকে টেলিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা জানান এই সুপারফুড সবার জন্য সমান উপকারী নয় ৷ কার কার খাওয়া উচিত নয় জানেন কি ?
যাঁদের গ্লুটেন অ্যালার্জি আছে: ওটস গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য ৷ তবে প্রায়শই এগুলি এমন কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয় যেখানে গম, বার্লি এবং রাইও প্রক্রিয়াজাত করা হয় । অতএব এতে অল্প পরিমাণে গ্লুটেন থাকতে পারে । যদি আপনার গ্লুটেনের প্রতি অ্যালার্জি থাকে বা সিলিয়াক রোগে ভুগছেন, তাহলে ওটস খাওয়ার ফলে আপনার পাচনতন্ত্রে প্রদাহ এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যা হতে পারে ।
হজমের সমস্যা: ওটসে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। যদি আপনার হজমশক্তি খারাপ থাকে অথবা ঘন ঘন গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ওটস আপনার সমস্যা আরও খারাপ করতে পারে । অতিরিক্ত ফাইবার হজম করার জন্য পেটকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়, যা এই সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
কিডনি রোগী: কিডনির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও ওটস এড়িয়ে চলা উচিত । ওটসে ফসফরাস বেশি থাকে, যা কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । যদি আপনার কিডনি দুর্বল হয়, তাহলে শরীর থেকে ফসফরাস নির্গত হতে পারে না এবং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
যাঁদের পুষ্টির ঘাটতি আছে: ওটসে ফাইটিক অ্যাসিড নামক একটি যৌগ থাকে । এটি শরীরে আয়রন এবং ক্যালসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ শোষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে । যদি আপনি ইতিমধ্যেই পুষ্টির ঘাটতিতে ভুগছেন, তাহলে প্রতিদিন ওটস খাওয়া আপনার সমস্যাকে আরও খারাপ করতে পারে ।
যদি রক্তে শর্করার পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে: যদিও ওটসকে স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয়, তবে কিছু ধরণের ওটস (যেমন- ইনস্ট্যান্ট ওটস) কার্বোহাইড্রেটে বেশি থাকে । ফলে প্রায়শই তাদের ওটসে চিনি, মধু বা মিষ্টি ফল যোগ করে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেতে পারে । যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে বা অস্থির রক্তে শর্করার মাত্রা থাকে, তাহলে ওটস খাওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো ৷
ওটসের উপকারিতা (Benefits Of Oatmeal):
ওটস গ্লুটেন ফ্রি । একাধিক ভিটামিন পাওয়া যায় ওটস থেকে । এছাড়াও খনিজ, বহু পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট পাওয়া যায় ওটস থেকে । এছাড়াও রক্তচাপ কমানোর জন্য যে ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট প্রয়োজন, তা ওটসে পাওয়া যায় ।
আপনি এটি দুধের সঙ্গে বা বিভিন্ন সবজি মিশিয়ে অমলেট করে খেতে পারেন ৷ এটি অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য় করে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)