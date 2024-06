অ্যালকোহলের সঙ্গে এই খাবারগুলি খেলে কোনও ক্ষতি হবে না - What Eat With Drinking Alcohol

অ্যালকোহল পান করার সময় যেসব খাবার খেতে পারেন (Foods to eat while consuming alcohol):

বাদাম: অ্যালকোহল পান করার সময় বাদাম, কাজু, আখরোট, চিয়া বীজ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ৷ এতে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং প্রোটিনগুলি অ্যালকোহল শোষণকে ধীর করে দেয়।

ডিম: সেদ্ধ ডিম প্রোটিন সমৃদ্ধ । ডিম হজম হতে বেশি সময় নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওষুধ খাওয়ার সময় এগুলি খেলে শরীরের অ্যালকোহল শোষণে দেরি হবে।

পান করার পর এইসব খেতে পারেন (You can eat these after drinking):

অ্যাভোকাডো: ওষুধ খাওয়ার পর অ্যাভোকাডো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ফলের মধ্যে উপস্থিত চর্বি শরীরে অ্যালকোহল শোষণের হার কমায়। এটি মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধা দেয় । 2003 সালে 'আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, অ্যালকোহল পান করার পরে অ্যাভোকাডো খাওয়ার ফলে অ্যালকোহল রক্ত ​​​​প্রবাহে শোষিত হওয়ার হার কমিয়ে দেয়।

ফল ও সবজি: অ্যালকোহল পান করার পর স্ট্রবেরি, কমলালেবু ও আঙুর খাওয়া ভালো। এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা সবুজ শাক খাওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ অ্যালকোহল পান করলে প্রস্রাব বাড়ে। এই খাবারগুলি খাওয়া শরীরের হারানো ইলেক্ট্রোলাইট পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। তবে কোন খাবার আপনার শরীরের জন্য ভালো, তা জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ৷