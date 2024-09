ETV Bharat / health

ডিপ্রেশনের সমস্যার সমাধান হতে পারে এই খাবারগুলি - Healthy Eating for Depression

কলকাতা: বর্তমানের দ্রুতগতির জীবনে মানুষের স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি হচ্ছে । আজকাল মানুষের খাদ্যাভাস এবং ঘুমের অভ্যাস অনেক পরিবর্তন হয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এই কারণেই আজকাল অনেকেই মানসিক চাপ এবং বিষণ্নতার মতো সমস্যার শিকার হচ্ছেন । এটি একটি গুরুতর মানসিক সমস্যা, যা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে মারাত্মক হতে পারে ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার ব্যস্ত সময়সূচীর মধ্যে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন করার পাশাপাশি, খাদ্যের সাহায্যে বিষণ্নতাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ।

UNICEF- এর তথ্য অনুযায়ী, বিষণ্ণতা হল সবচেয়ে সাধারণ ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যগত একটি অবস্থা এবং প্রায়ই উদ্বেগের পাশাপাশি এটি বিকাশ লাভ করে । ডিপ্রেশন হালকা ও স্বল্পস্থায়ী বা গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ।

এন আই এইচ- গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্যকর ডায়েট অনুসরণ করা, বিশেষত শাকসবজি এবং ফল অন্তর্ভুক্ত করা এবং জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড এবং রেড মিট এগুলি এড়িয়ে যাওয়া বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে ৷ জেনে নিন, এমন কিছু খাবারের কথা যেগুলি খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে বিষণ্ণতা কমাতে সাহায্য করে (Here are some foods that can help reduce depression if included in the diet) ।

শাক: সবুজ শাক সবজি গুণের ভাণ্ডার । খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । ফোলেট, ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য ভিটামিন সমৃদ্ধ শাকসবজি আপনার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এবং বিষণ্নতার লক্ষণগুলি কমাতে পারে ।

শাক (ইটিভি ভারত)

বাদাম এবং বীজ: আপনি বা আপনার আশেপাশের কেউ যদি বিষণ্ণতায় ভুগে থাকেন, তাহলে অবশ্যই খাদ্যতালিকায় বাদাম এবং বীজ রাখা উচিত । ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ এই বাদাম এবং বীজ মেজাজ উন্নত করতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে ।