ETV Bharat / health

জিভের রঙে বোঝা যাবে স্বাস্থ্যের অবস্থা, কী বলছে গবেষণা - Tongue Color your Health

কলকাতা: সাধারণত আমরা শরীরের প্রায় সব অংশে মনোযোগ দি না । ছোটবেলায় বাবা-মা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেই জিভ বের করতে বলতেন । জিভ এই অঙ্গগুলির মধ্যে একটি যার দিকে আমরা খুব কমই মনোযোগ দি । এটি শুধুমাত্র আমাদের মুখের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেই বলে না বরং অনেক ধরনের ঘাটতি এবং সমস্যাও নির্দেশ করে । যদি প্রায়শই আপনার জিভকে অবহেলা করেন, তবে এটিতে মনোযোগ দেওয়া শুরু করুন । (What Is Your Tongue Telling You About Your Health)

গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, জিভের রঙ দেখেই বোঝা যায় আপনার শারীরিক অবস্থা ৷ এছাড়াও এটি আমরা সুস্থ কিনা তাও নির্দেশ করে । হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিংয়ে (Harvard Health Publishing) প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিভের রঙ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কথাই বলে । এমনকি অসুখও চিনিয়ে দেয় ।

বাদামি বা কালো জিভ: এটি একটি 'কালো লোমশ জিহ্বা' (Black hairy tongue) এর লক্ষণ হতে পারে ৷ যেখানে প্যাপিলা ব্যাকটেরিয়া দীর্ঘসময় বসবাস করে ফলে রঙ্গককে আটকে রাখে ৷ এটি মুখের স্বাস্থ্যবিধি, ধূমপান, কফি বা ব্ল্যাক টি অত্যধিক ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের কারণে হতে পারে ।

ঘন সাদা ছোপ: এটি থ্রাশ নামক একটি ফাঙ্গাসের সংক্রমণে হতে পারে ৷ যা ডায়াবেটিস, এইচআইভি, অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহারের কারণে হয় ৷ যারফলে কখনও কখনও ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷