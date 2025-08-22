আমরা সকলেই চাই আমাদের ঠোঁট গোলাপি রঙের হোক । কিন্তু কিছু ত্রুটি এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে ঠোঁটের রঙ বদলে যায় । কিন্তু আপনি কি জানেন এটি আমাদের স্বাস্থ্যেরও একটি আয়না ? সাধারণত আমাদের ঠোঁট নরম, মসৃণ এবং গোলাপী দেখায়, যা সঠিক জল এবং পুষ্টি নির্দেশ করে । যদি এতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয়, তবে এটি অনেক রোগের লক্ষণও হতে পারে ।
প্রাথমিক ভাবে রোগ নির্ণয় করতে গেলে চিকিৎসকেরা জিভ দেখাতে বলেন । তারপর চোখের তলার অংশ টেনে পরীক্ষা করে নেন শরীরে হিমোগ্লোবিন বা আয়রনের মাত্রা । কিন্তু ঠোঁটের দিকে সচরাচর কারও চোখ যায় না । অনেকেই মনে করেন ঠোঁটে কালচে ছোপ পড়ার একমাত্র কারণ হতে পারে ধূমপান । ঠোঁটের রং বদলে যাওয়ার নেপথ্যে যে বহু শারীরিক সমস্যার ইঙ্গিত থাকতে পারে তা হয়তো অনেকেই বুঝতেও পারেন না ।
এদিকে কথাতেও আছে মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় । তবে মুখ দেখে চেনা যাক বা না যাক, ঠোঁট বলে দিতে পারে স্বাস্থ্যের হাল-হকিকত । প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে গেলে চিকিৎসকেরা রোগীর জিভ দেখতে চান । তারপর চোখ দেখে পরীক্ষা করেন । কিন্তু ঠোঁটের দিকে খুব একটা কারওর নজর যায় না । আর এই ঠোঁটের রং দেখেই যে শরীরে লুকিয়ে থাকা নানা রোগের লক্ষণ বোঝা সম্ভব বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । তাহলে ঠোঁটের কোন রং কোন শারীরিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয় আদেও বুঝতে পারেন কি ?
আমাদের আজকের প্রবন্ধটিও এই বিষয়ে । বিশেষজ্ঞরা জানান, আমাদের ঠোঁট কোন কোন রোগের ইঙ্গিত দেয় । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ঠোঁটের রঙ এবং গঠন হৃদপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। এর পাশাপাশি, আমাদের ঠোঁট সামগ্রিক স্বাস্থ্যেরও ইঙ্গিত দেয় ।
সাদা বা নীল ঠোঁট: খুব সাদা বা নীল ঠোঁট রক্তে অক্সিজেনের অভাব নির্দেশ করে । এগুলি রক্তাল্পতা, শ্বাসকষ্ট বা রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাতের লক্ষণ হতে পারে । সাদা কিংবা ফ্যাকাসে ঠোঁট সাধারণত অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার লক্ষণ ৷ শরীরে হিমোগ্লোবিন, আয়রনের ঘাটতি থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
শুষ্ক ঠোঁট: শীতকালে আমাদের ঠোঁট প্রায়শই শুষ্ক হয়ে যায় । কিন্তু যদি ক্রমাগত শুষ্কতার সমস্যা থাকে, তবে এটি পানির অভাব, ভিটামিনের অভাব, বিশেষ করে ভিটামিন বি বা অপুষ্টির কারণেও হতে পারে । NIH- এর মতে, ঠোঁটে জলশূন্যতা এবং পুষ্টির অভাব সবচেয়ে দ্রুত দেখা যায় ।
কালচে ঠোঁট: অতিরিক্ত ধূমপান করলে ঠোঁটে কালচে ছোপ পড়ে যায় । এছাড়াও দাঁত, মাড়ির সমস্যা হলেও কালো হয়ে উঠতে পারে ঠোঁট । এছাড়াও ঠোঁটে চোট-আঘাত লাগলে বা ঠোঁটে রক্ত জমলেও কালচে ছোপ পড়ে যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- সুস্থ হাড় বজায় রাখতে ভুল করেও খাবেন না এই খাবারগুলি ! গবেষণার নয়া তথ্য
- মেনোপজের কারণে মহিলাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় ! কী করবেন জানেন ?
- প্রদাহ-বিরোধী খাদ্য ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে, এটি স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী জানেন কি ?
- শুধু ক্লান্তি নয়, ভিটামিন-কে-এর অভাবও পায়ে ব্যথার কারণ হয় ! এটি কি জানেন ?