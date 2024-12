এই পানীয়গুলি ইউরিক অ্যাসিড বাড়াতে পারে

ETV Bharat / health

এই পানীয়গুলি ইউরিক অ্যাসিড বাড়াতে পারে

এছাড়াও কিছু জিনিস এড়িয়ে যাওয়া উচিত ৷

কিছু খাবার আছে যেগুলিতে পিউরিনের পরিমাণ বেশি ৷ যেমন-মধু, মিষ্টি ফল, রেড মিট, সামুদ্রিক খাবার এবং কিছু ডাল রাতে এড়িয়ে চলতে হবে ।

ইউরিক অ্যাসিড কমাতে কী করবেন (What to do to Reduce uric Acid) ?

প্রচুর জল পান করুন: প্রচুর জল পান করা কিডনিকে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড দূর করতে সাহায্য করে ।

পিউরিনযুক্ত খাবার কম খান: মাংস, সামুদ্রিক খাবার, ডাল, মাশরুম ইত্যাদিতে পিউরিন থাকে, যা ইউরিক অ্যাসিডের প্রধান উৎস ।

ওজন কমানো: স্থূলতা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন: ব্যায়াম শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড দূর করতে সাহায্য করে ।

চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন: আপনার শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভালো ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)