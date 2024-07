বাচ্চার উচ্চতা কম নিয়ে চিন্তা ! কাজে আসতে পারে এই ঘরোয়া টিপস - Height Increase Exercises For Kids

হায়দরাবাদ: বাবা-মা উদ্বিগ্ন থাকে বাচ্চার উচ্চতা যদি ঠিক না হয় ৷ সবার সমান উচ্চতা হয় না ৷ কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা আবার মাঝারিও হয় ৷ কার কতটা উচ্চতা হবে তা জিনের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে ৷ তবে বাচ্চার উচ্চতার সমস্যার সমাধান কিছুটা বাড়িতেও করতে পারেন ৷ কয়েকটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার সন্তানের উচ্চতা অনেকটাই বাড়াতে পারবেন (You can increase the height of the child a lot)।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পুষ্টির অভাব, সঠিক শারীরিক ব্যায়ামের অভাব, জলবায়ু ইত্যাদিও উচ্চতার উপর প্রভাব ফেলে । তবে বলা হয়, শিশুদের উচ্চতা বাড়াতে কিছু ব্যায়াম করলে ভালো ফল দেখা যাবে । এখন দেখা যাক সেই ব্যায়ামগুলি কী কী ।

স্ট্রেচিং ব্যায়াম: বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শিশুদের উচ্চতা বাড়াতে স্ট্রেচিং ব্যায়াম খুব কার্যকর । এছাড়াও শরীরের উপরের অংশ দুই দিক থেকে বাঁকানো মেরুদণ্ডকে নমনীয়তা দেবে । এতে উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য় করবে ৷

ঝুলন্ত ব্যায়াম: কোনও বার থেকে ঝুললেও উচ্চতা বাড়ে । রোজ পুলআপ করলেও উপকারী হতে পারে ৷ এছাড়াও এই ব্যায়ামগুলি পিছনে এবং কাঁধের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে এবং তাদের ফিট করে ।