আলুর খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? এতে রয়েছে বহুগুণ বলছে গবেষণা

আলুর খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? এতে রয়েছে বহুগুণ বলছে গবেষণা

By ETV Bharat Lifestyle Team

কলকাতা: বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু উপকরণ যা আমরা রান্নাঘরে ফেলে দি ৷ আমরা অনেকেই জানি না তার অনেক ব্যবহার রয়েছে । এতে ফল ও সবজির খোসাও একটি । এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলুর খোসা । এর অম্লীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কারক এজেন্ট এবং পোকামাকড় ঘাতক হিসাবে কাজ করে । জেনে নিন, আলুর খোসার উপকারী দিকগুলি ৷

Agricultural and Food Chemistry-জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, আলুর খোসায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে (Phytochemicals and Antioxidant Activity of Potato Peel Extracts) ৷ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (Banaras Hindu University)-এর অধ্যাপক ডঃ রাকেশ কুমার সিং এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন । তিনি বলেন, "এটি চোখের নীচের কালো দাগ কমাতে সাহায্য করে ।" চিকিৎসকরা জানান, আলুর ত্বকে রয়েছে ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি-এর মতো পুষ্টি উপাদান । এন আই এইচ-এর গবেষণা অনুযায়ী, আলুর ত্বকে রয়েছে ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি-এর মতো পুষ্টি উপাদান । ফলে এই আলুর খোসা বিভিন্ন উপায়ে খেলে শরীরে পুষ্টিগুণ বজায় থাকবে ৷

প্রাকৃতিক সার: বর্তমানে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সার ইনডোর প্লান্টের জন্য ব্যবহার করা হয় । বিশেষজ্ঞরা জানান, এই গাছে আলুর খোসা যোগ করতে পারেন ৷ ডঃ রাকেশ কুমার সিং বলেন, "এই আলুর খোসা কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় । এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এতে নাইট্রোজেন এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি রয়েছে ৷ যা উদ্ভিদের জন্য ভালো সার হিসাবে উপকারী ।"

পরিষ্কার করা: আলুর খোসা দিয়ে অনেক কিছুই পরিষ্কার করা যায় । বিশেষ করে রুপোর মরচে পড়া পাত্রগুলি চকচকে হয়ে যায় ৷

ত্বকের যত্ন: বিশেষজ্ঞরা জানান, ত্বকে আলুর খোসা ঘষে মুখে চুলকানি এবং ফুসকুড়ি থেকে মুক্তি দেয় । এটি কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে ।