বর্ষার মরশুমে রান্নাঘরের মশলাপাতি এভাবে সংরক্ষণ করুন, সঞ্চয়ও হবে দ্বিগুণ - Tips to Store Groceries in Monsoon

বর্ষার মরশুমে রান্নাঘরের মশলাপাতি এভাবে সংরক্ষণ করুন, সঞ্চয়ও হবে দ্বিগুণ - Tips to Store Groceries in Monsoon

Published : Jul 9, 2024, 9:31 AM IST

By ETV Bharat Bangla Team

হায়দরাবাদ: বর্ষাকাল অনেকেই পছন্দ করেন । বৃষ্টির রোমাঞ্চকর আবহাওয়া বেশ প্রিয় ৷ তবে এই মরশুমে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে । ফলে রান্নাঘরে কিছু জিনিস খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ৷ এটি যাতে না ঘটে তার জন্য সংরক্ষণের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । যাতে আপনার টাকাও বাঁচে ও জিনিসও নষ্ট না হয় (Tips to Store Snacks and Groceries in Monsoon) ৷

রান্নাঘর সবসময়ই স্যাঁতসেঁতে আর্দ্রতা থাকে ৷ ফলে জীবাণু ও ছত্রাক বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে । অতএব আর্দ্রতা রোধ করতে সিলিকা জেলের প্যাকেট করে রান্নাঘরের জিনিস রাখতে পারেন ৷ এতে জিনিস নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে ৷

কারও অভ্যাস রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ কারর ৷ যেমন-ডাল, দানা, মশলা বাড়িতে এনে ভালো করে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে থাকেন । তবে এইসময় এটি না করাই ভালো ৷ কারণ বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার সেগুলিকে আরও নরম করে তুলবে ৷ তাই এর পরিবর্তে এগুলিকে গ্যাসে গরম করে তারপর ঠান্ডা করে এয়ার টাইট কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।