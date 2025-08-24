সারা বিশ্বে ক্যানসারের ঘটনা উদ্বেগের কারণ । এটি একটি গুরুতর রোগ যা যে কাউকেই এর শিকার করে তুলতে পারে । শরীরের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে এমন অনেক ধরণের ক্যান্সার রয়েছে। ফুসফুসের ক্যান্সার এর মধ্যে একটি, যা এই রোগের একটি বিপজ্জনক ধরণ ।
বর্তমানে অনেকেই এই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন । WHO এর মতে, বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের মৃত্যুর প্রধান কারণ হল ফুসফুসের ক্যানসার । ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ হল ধূমপান, যা এর প্রায় 85% ক্ষেত্রে দায়ী । তবে বর্তমানে অধূমপায়ীদের মধ্যেও এর ঘটনা বাড়ছে । এমন পরিস্থিতিতে সময়মতো এর লক্ষণগুলি শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে খুব দেরি হওয়ার আগেই সঠিক চিকিৎসা দেওয়া যায় ।
ফুসফুসের ক্যানসারের লক্ষণগুলি রাতে দেখা যায়: যখন কোনও ব্যক্তি ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তখন শরীরে আগে থেকেই কিছু সতর্কতামূলক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে । তবে, এই লক্ষণগুলি এতটাই সাধারণ যে মানুষ প্রায়শই এটিকে উপেক্ষা করে । বিশেষকরে রাতে ৷ এর কিছু লক্ষণ দৃশ্যমান হয় ৷ যা ফুসফুসের ক্যানসার শনাক্ত করা যায় ৷
চিকিৎসকরা জানান, ফুসফুসের ক্যানসারের লক্ষণগুলি প্রায়শই দিনের বেলায় দেখা যায় ৷ তবে রাতে এগুলি শনাক্ত করা সহজ হয়ে যায় ৷ কারণ এগুলি রাতে বেশি দেখা যায় । এই সতর্কতামূলক লক্ষণগুলি সময়মতো শনাক্ত করা ও এর চিকিৎসা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
রাতে অবিরাম কাশি: ফুসফুসের ক্যানসারের একটি সাধারণ লক্ষণ হল রাতে অবিরাম কাশি ৷ যা শুয়ে থাকলে আরও খারাপ হয় । এটি শ্বাসনালীতে জ্বালাপোড়ার কারণে হয় এবং প্রায়শই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।
শ্বাসকষ্ট: আরেকটি বিপজ্জনক লক্ষণ হল রাতে শ্বাস নিতে অসুবিধা ৷ যা প্রায়শই হাঁপানি বা স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে ভুল করা হয় । এটি শ্বাসনালীতে বাধা বা ফুসফুসের চারপাশে তরল জমার লক্ষণ হতে পারে ।
বুকে ব্যথা: অনেক রোগীর রাতে বুকে ব্যথাও হয় ৷ যা পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকলে আরও খারাপ হতে পারে । এই ব্যথা কাঁধ বা পিঠে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং মানুষ প্রায়শই এটিকে পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া ভেবে উপেক্ষা করে ।
রাতের ঘাম: রাতে ঘাম হওয়াও আরেকটি বিপদের লক্ষণ । এতে রোগী কোনও স্পষ্ট বা জ্ঞাত কারণ ছাড়াই ঘামে ভিজে যায়, যা শরীরে ক্যানসার-সম্পর্কিত পরিবর্তন নির্দেশ করে ।
কাশিতে রক্ত: এটি ফুসফুসের ক্যানসারের একটি গুরুতর এবং প্রধান লক্ষণ ৷ যা মানুষ বেশ দেরিতে লক্ষ্য করে । রাতে কাশিতে রক্ত পড়া এর সবচেয়ে বিপজ্জনক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি । রাতে কাশির সময় থুতনিতে সামান্য পরিমাণে রক্তও কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয় । যদি এই লক্ষণগুলি অব্যাহত থাকে, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ৷ কারণ শুধুমাত্র সময়মতো ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণয়ই জীবন বাঁচাতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10124310/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)